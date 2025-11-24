Andrej Svetjnikov uppges vara missnöjd med sin istid i Carolina Hurricanes.

Enligt insidern Elliotte Friedman har han informerat NHL-klubben om att han är öppen för att trejdas bort.

Andrej Svetjnikov.

Foto: Ben McKeown/AP/Alamy

Andrej Svetjnikov draftades som andra spelare totalt i NHL-draften 2018 av Carolina Hurricanes och har spenderat hela sin NHL-karriär i Raleigh-klubben.

Snart kan det bli tal om ett miljöombyte för 25-åringen.

I helgens ”Saturday Headlines”-segment under Hockey Night in Canada avslöjade insidern Elliotte Friedman att Svetjnikov är missnöjd med sin istid i Hurricanes den här säsongen och att han ska vara öppen för att trejdas bort från klubben.

– Jag förstår att slutsatsen var att om de ville trejda honom skulle han inte bli upprörd över det, att han skulle vara öppen för idén, sade Friedman.

– Jag hörde att det fanns några lag som ringde och fick höra: ’vi ser fortfarande honom som en hörnsten i vårt lag och det här är inget vi vill göra, men om ni ändå ska fråga måste ni komma med ett monsterbud’.

Minst istid sedan rookiesäsongen

Svetjnikov har spelat 22 matcher med Carolina den här säsongen och producerat tolv poäng fördelat på sju mål och fem assist. På dessa matcher har 25-åringen snittat strax över 16 minuters istid per match, vilket är hans lägsta notering sedan rookiesäsongen 2018/19.

Forwarden skrev ett nytt åttaårskontrakt med Hurricanes sommaren 2021 som har en lönetaksträff på 7,75 miljoner dollar fram till sommaren 2029. Enligt Puckpedia har han en modifierad no trade-klausul i sitt kontrakt, där han har en lista på tio klubbar som han kan godkänna en trejd till om han önskar.

Som mest har Svetjnikov producerat 69 poäng under en säsong, vilket han gjorde säsongen 2021/22.

