NHL-svenskens mardröm – petad inatt

Under påskhelgen bänkades André Burakovsky efter ett misstag. Inatt, när Chicago Blackhawks föll med 2–3 mot San Jose Sharks, var svensken petad från start.

Backar vi bandet till slutet av november såg flytten till Chicago Blackhawks ut att bli lyckad för André Burakovsky. 15 poäng på 18 matcher var hans facit, och speltid kom intill unge storstjärnan Connor Bedard, direkt efter tiden i Seattle Kraken. Efter den där smällen mot huvudet i mötet med ”Lill-Burras” tidigare lag har dock allt gått snett.

31-åringen står nu på endast 17 poäng över sina 53 senaste matcher, och har dessutom hamnat på kant med tränaren Jeff Blashill. Åtminstone är det vad som uppfattas utifrån efter att Burakovsky bänkades mitt under mötet med Edmonton Oilers i slutet av förra veckan. Istiden stannade på strax under nio minuter, och i följande match likaså, fast i en fjärdekedja.

Jeff Blashill: ”Ibland är det mitt jobb som coach”

Misstaget som föranledde allt detta var en tappad puck vid offensiv blålinje, som Oilers kontrade in i den 1–3-förlusten.

− Tyvärr stämmer det inte riktigt för honom där ute. Han jobbar hårt, han bryr sig och vill vara en bra spelare men det grinar emot för honom just nu. Ibland är det mitt jobb som coach att få spelarna ut ur de situationerna, sa Blashill då efter bänkningen av Burakovsky.

Burakovsky sitter på ett kontrakt som sträcker sig även över 2026/27.

Nattens möte innehöll en ny Blackhawks-assist från Anton Frondell, medan William Eklund var instrumental i Sharks seger genom både mål och framspelning.

