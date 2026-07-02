Trotjänaren lämnar efter drygt 900 matcher – klar för ny klubb

Anders Lee lämnar New York Islanders för Utah Mammoth. Fotot: Brad Penner-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Utah Mammoth fortsätter att vara en av de mest aktiva klubbarna under öppningen av NHL:s free agent-marknad.

Efter att tidigare under onsdagen ha förstärkt laget genom att trejda till sig centern Vincent Trocheck från New York Rangers har klubben nu även gjort klart med den tidigare New York Islanders-kaptenen Anders Lee.

Den amerikanske vänsterforwarden har skrivit på ett treårskontrakt med ett lönetaksträff (cap hit) på 5,4 miljoner dollar per säsong. Detta efter att ha tillbringat hela karriären med Islanders och spelat 923 NHL-matcher för klubben sedan 2013/14.

Lee kommer närmast från en säsong där han spelade samtliga 82 grundseriematcher för Islanders och noterades för 42 poäng. Trots en stark inledning på säsongen missade Islanders slutspel med knapp marginal.

36-åringen har varit ovanligt skadefri de senaste åren och har spelat samtliga 82 matcher under tre av de fyra senaste säsongerna. Endast en grundseriematch har han missat sedan starten av säsongen 2022/23.

Anders Lee skriver på för Utah Mammoth

Den bästa säsongen i karriären kom 2017/18 då Lee producerade 40 mål och totalt 62 poäng.

Lee är framför allt känd för sitt fysiska spel framför motståndarnas mål, där han är skicklig på att skapa högkvalitativa målchanser och styra puckar. Han väntas ge Utah ytterligare spets på vänsterkanten i en offensiv som redan innehåller spelare som Logan Cooley, Nick Schmaltz, Vincent Trocheck, Clayton Keller och Dylan Guenther.

General managern Bill Armstrong har gjort sig känd som en offensivt lagd lagbyggare, och genom att förstärka laget med både Trocheck och Lee samma dag skickar Utah en tydlig signal om att man vill etablera sig som en utmanare i Western Conference.

Klubben tog sig till Stanley Cup-slutspelet för första gången i våras via en av Western Conferences wildcard-platser och pressade de blivande konferensmästarna Vegas Golden Knights till sex matcher i den första slutspelsrundan.