Alfons Freij: "Ett ganska väntat besked"

Alfons Freij får inleda säsongen i AHL.

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En träningsmatch står mellan Winnipeg Jets och premiären i NHL. En match mot Colorado Avalanche som endast kommer att spelas av de som också tar en plats i truppen till starten av 2026/27-säsongen.

Alfons Freij kommer inte att tillhöra den gruppen. Det vet vi efter att JVM-hjälten nu skickats ner till AHL och Manitoba Moose.

– Det var ett ganska väntat besked. Men laget var nöjda med mig under ”campen” och min match. Sen vill de se mig spela fler minuter och fortsätta jobba på. Det blir bra för mig att köra lite AHL-spel nu, säger den 20-årige backen till Sundsvalls Tidning under torsdagen.

Matchen Freij pratar om var den som spelades mot Edmonton Oilers natten till onsdag. En 1–2-förlust som innehöll den tidigare Timrå IK-spelarens första minuter med NHL-laget under försäsongen. Minuterna var 14 minuter till antalet och på andra sidan stod flera stjärnor.

– Det är lite kul. Jag skaffade tv-spelet NHL 27 dagen före matchen och jag har nu Zach Hyman i laget. Dagen efter mötte jag honom, skrattar han, enligt ST.

Hade lovat Timrå att stanna: "Det sög"

20-åringen från Sölvesborg var tänkt som toppback i Timrå under denna SHL-säsong, men Winnipeg Jets tyckte annat och kallade över honom redan denna sommar. Det oväntade avskedet är något som Freij själv öppnat upp om för hockeysverige.se.

– Det sög, jag hade lovat dem att vara kvar ett år till, berättade han i slutet av juli.

Även tidigare LHC-talangen, Fabian Wagner, har skickats ner till AHL av Winnipeg Jets.