Beskedet: Fälls för filmning

Olli Nikupeteri får 5 000 kronor i böter.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Under torsdagsförmiddagen anmäldes Olli Nikupeteri till disciplinnämnden för en filmning i matchen mot BIK Karlskoga .

Nu meddelar disciplinnämnden att man väljer att fälla Nikupeteri för filmning och att den finske forwarden får 5 000 kronor i böter.

"Av vad som framgår av filmsekvensen anser nämnden det utrett att Olli Nikupeteri gjort sig skyldig till embellishment på sätt som påstås i anmälan. Förseelsen är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff", skriver nämnden i sin bedömning.

Det var i den tredje perioden i gårdagens möte mellan Nybro och BIK Karlskoga som den finske forwarden fick en tvåminutersutvisning för diving i samband med en närkampssituation med bortalagets forward Tobias Sjökvist.

BIK Karlskoga vann gårdagens match mot Nybro i Hockeyallsvenskan med 1–0.