Svenskmålvakten i limbo: ”Måste lösa detta”

Erik Portillo.

Foto: Los Angeles Kings/Youtube

Var ska Erik Portillo få speltid den här säsongen?

Den svenske burväktaren har hamnat i limbo inför säsongsupptakten, då Los Angeles Kings redan har sina två cementerade NHL -målvakter i form av Darcy Kuemper och Anton Forsberg – samtidigt som planen är att talangerna Carter George och Hampton Slukynsky ska dela på speltiden i AHL .

– Vi måste reda ut det här snabbt. "Ports" spelade bra förra säsongen och just nu är han vår tredjemålvakt. Jag måste lösa detta. Vi vill att de unga ska spela, vi vill Kuemper och Forsberg ska ha varsin målbur och vi vill att Portillo ska vara vår trea. Men med en så här kort försäsong är det svårt att ge alla speltid. Vi har några tuffa beslut att fatta, säger general managern Ken Holland till Mayor's Manor .

Siktar på en plats i NHL

Kings har möjlighet att behålla Portillo i NHL-laget och ha tre NHL-målvakter i sin spelartrupp, men det innebär att speltiden för svensken kan bli lidande då Los Angeles redan har två etablerade NHL-namn i form av Kuemper och Forsberg.

Samtidigt behöver Portillo inte passera waivers, om Kings trots allt skulle vilja skicka ned honom till AHL.

– Jag tar bara allt dag-för-dag. Jag pratar med Mike (målvaktstränaren Mike Buckley) och gör allt jag kan för att ta en plats i laget. Det är definitivt mitt mål och vad jag vill ha ut av detta träningsläger, säger Portillo.

Erik Portillo har spelat en NHL-match på tre år

Den 26-årige målvakten är inne på sitt tredje, och sista år, på kontraktet som han skrev med Kings sommaren 2024. Sedan förra säsongen är avtalet ett envägskontrakt. Det innebär att Portillo har samma lön, som den här säsongen ligger på 850 000 dollar, oavsett om han spelar i NHL eller farmarligan.

Under sina år i Los Angeles organisation har det blivit blott en NHL-match för Portillo, som debuterade i en match mot Anaheim i november 2024. Förra säsongen uteblev NHL-chanserna och svensken spenderde hela säsongen i AHL, där han noterades för 30 matcher och en räddningsprocent på 90,7 procent.