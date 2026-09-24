39 klubbar – 39 potentiella genombrott i Hockeyettan

En ny säsong i Hockeyettan drar igång den här veckan och det mesta har stötts och blötts. De fräsigaste värvningarna har rankats, laguppställningar och favoritskap har nagelfarits och de flesta aspekterna av vad som väntar har varit i strålkastarljuset.

Men de mest strålande framgångshistorierna har inte skrivits ännu. För det fina med en utvecklingsliga som Hockeyettan är ju att nya spelare kliver fram varje säsong. Det kan handla om unga spelare som blommar ut, doldisar som plötsligt tar ett kliv fram i rampljuset eller jokrar som plötsligt tippar åt rätt håll.

Nu snackar vi naturligtvis om genombrotten.

Så här lagom till säsongsstart, tillåt mig peka ut en spännande genombrottskandidat i vart och ett av de 39 lagen som deltar i Hockeyettan 26/27.