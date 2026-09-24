Joakim Engholm, Kevin Rönnelöw och Fred Nord tillhör spelarna som kan få genombrott säsongen som kommer.
Joakim Engholm, Kevin Rönnelöw och Fred Nord tillhör spelarna som kan få genombrott säsongen som kommer.
Hockeyettan

39 klubbar – 39 potentiella genombrott i Hockeyettan

Publicerad 24 september 2026 15:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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39 klubbar har rustat för att kliva in i Hockeyettan 26/27 och många rubriker och stjärnor är självskrivna. Men det mest spännande är kanske trots allt de oskrivna genombrotten. Tillåt mig lyfta fram 39 kandidater till att hamna på radarn.

En ny säsong i Hockeyettan drar igång den här veckan och det mesta har stötts och blötts. De fräsigaste värvningarna har rankats, laguppställningar och favoritskap har nagelfarits och de flesta aspekterna av vad som väntar har varit i strålkastarljuset.

Men de mest strålande framgångshistorierna har inte skrivits ännu. För det fina med en utvecklingsliga som Hockeyettan är ju att nya spelare kliver fram varje säsong. Det kan handla om unga spelare som blommar ut, doldisar som plötsligt tar ett kliv fram i rampljuset eller jokrar som plötsligt tippar åt rätt håll.

Nu snackar vi naturligtvis om genombrotten.

Så här lagom till säsongsstart, tillåt mig peka ut en spännande genombrottskandidat i vart och ett av de 39 lagen som deltar i Hockeyettan 26/27.

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