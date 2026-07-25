Alfons Freij berättar om att känslorna kring att lämna Timrå för Winnipeg.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Det har gått ett par veckor sedan det stod klart att Alfons Freij inte spelar i Sverige nästa säsong. Backtalangen var tänkt att vara kvar i Timrå IK en säsong till.

Då kom beskedet att Winnipeg Jets plockar över honom redan till hösten.

Något som innebär att tiden i Medelpad är över. Det efter en säsong där backen slog igenom i SHL och även var en av de stora JVM-hjältarna.

– Det är mixade känslor. Det suger att lämna alla i Timrå och staden, jag har trivts så jäkla bra. Nej, det har varit en grym tid i Timrå och jag har trivts som fan. Det har varit guld och gröna skogar. Sättet de har behandlat mig på är jag tacksam för. Det suger men samtidigt är det något kul som väntar för mig, berättar han för Hockeysverige.se.

Det var efter development camp som allt förändrades. Winnipeg berättade då för 20-åringen att de vill se honom i Nordamerika redan nästa säsong. Ett beslut som förvånade både Freij och Timrå.

– Tanken var att jag skulle stanna ett år till och göra mig redo i Timrå. Jag hade två år på kontraktet och tanken var att stanna och jag var inställd på det. Sen kom jag över på dev. camp och hade möte med GM och coach och sånt där. De var tydliga med att de ville att jag skulle spela där borta. Att det är bäst för mig för att jag ska nå mina mål och mina drömmar. Det kan man inte tacka nej till och det kommer bli bra.

Blev ett sent beslut: "Jävligt dåligt"

Alfons Freij var tänkt att vara en ledande back i Timrå nästa säsong. Han var lagets kanske mest offensivt lagda back och förväntades ta en roll även i powerplay och växa in i SHL-kostymen ännu mer. Samtidigt har Timrå också stora ekonomiska problem.

Det sena beskedet gör det nu tufft för klubben att hitta en ersättare.

Det gjorde det också ännu jobbigare för talangen att lämna beskedet att han lämnar klubben.

– Det sög, jag hade lovat dem att vara kvar ett år till. Så att det var jävligt dåligt att det blev ett sånt sent beslut. Samtidigt är det inget jag tog själv utan något jag fick på bordet. Det var blandade känslor, men man får ändå tänka positivt att det är något kul som väntar. Men samtidigt lämnar man ett gäng goa gubbar, en härlig stad och grymma fans.

Alfons Freij fick lämna ett tråkigt besked till "Nubben".

Foto: Bildbyrån.

Under lördagen är han däremot på väg tillbaka till Sundsvall. Fram tills att han åker över i slutet på augusti blir det nu träning och försäsong med laget. Det alltså trots att han inte kommer spela någon match för dem nästa säsong.

– Det är jag jättetacksam över. När jag ringde "Zäta" (Henrik Zetterberg) och "Nubben" (Kent Norberg) var det inga dåliga vibbar. De var taggade för min skull och de har varit med så länge och vet vad allt innebär. Det var inga bad terms utan de var taggade för min skull, men det var tråkigt för bådas skull. Jag är tacksam för bra träning.

Alfons Freij lämnar bästa kompisarna i Timrå

Det är inte bara klubben som Alfons Freij var tvungen att lämna ett tråkigt besked till. Utan även till bästa kompisarna Linus Eriksson och Eddie Genborg. Trion var med och vann JVM-guld med Sverige under säsongen och slog sig även in i SHL tillsammans.

Nu har de en dryg månad ihop innan de skiljs åt.

Hur kommer det vara att säga hejdå till dem?

– Det kommer inte vara så jävla kul. Det är två av mina bästa kompisar, det suger faktiskt. Det ska bli skönt att träffa dem nu igen och spendera lite tid nu innan jag drar över. Det kommer suga när man lämnar dem, det är kompisar för livet.

Viggo Björck gör Alfons Freij sällskap i Winnipeg.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network & Bildbyrån.

När backen nu åker över till Nordamerika är det för att tävla om en plats i NHL. Det kan så klart även bli spel i Manitoba Moose i AHL till en början. Men efter en försäsong med Timrå väntar sedan en oviss resa till Kanada.

– De har inte sagt jättemycket, utan det är att komma över på training camp. Mitt mål är så klart att slå mig in i NHL, men hur lång tid det tar vet man aldrig. Min dröm är alltid att spela i NHL och det kommer jag försöka göra. Var man hamnar i början det vet jag inte men oavsett vad det blir är det bara att jobba hårt.

Winnipeg har också satsat en del svenskt de senaste åren. I organisationen finns bland andra Sascha Boumedienne, som även han var med och vann JVM-guldet. Precis som Freij har de också kallat över superlöftet Viggo Björck, som även han lämnar Sverige för spel i Jets kommande säsong.

Hur är det att ha med honom som gör en liknande resa?

– Magiskt. Det ska bli jäkligt kul att spendera tid med honom och vi har känt varandra ett tag nu. Vi har blivit tajta och vi har varit mycket ihop i landslaget. Jag blev jäkligt glad när Winnipeg tog honom här med åttonde valet. Det ska bli jäkligt roligt att vara med honom och bygga minnen med honom.