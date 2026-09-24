SHL

Ingen vanlig sjundeback: "Skulle aldrig byta bort honom"

Publicerad 24 september 2026 16:58
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Pontus Själin var uppskriven som sjundeback i SHL-premiären. Nu kommer en kärleksförklaring till 30-åringen från Luleå Hockeys assisterande tränare Antti Alamäki.
– Det ska vara någon riktigt jävla bra i så fall, säger han till NSD om huruvida han skulle byta trotjänaren mot någon annan back.

Pontus Själin hyllas av Antti Alamäki.
Pontus Själin hyllas av Antti Alamäki.
Foto: Bildbyrån (montage).

Den nu 30-årige Pontus Själin har inlett sin tolfte säsong i Luleå Hockey, och gör det som ny assisterande kapten, men till SHL-premiären mot Rögle var han ändå uppskriven som sjundeback. 

Nu kommer en förklaring till det hela i form av en ny strategi från Antti Alamäki. 

– Vi går runt på sju backar och Pontus spelade inte som en sjundeback, förklarar den assisterande tränaren som tagit över efter Henrik Stridh.
– Att han blev uppskriven som det beror på att jag känner att jag kan stoppa in honom i vilket backpar som helst, fortsätter Alamäki i NSD.

Istiden Själin nådde upp till på hela 14 minuter pekar även på samma sak, och själv menar han att det viktigaste är att Luleå vinner matcher. 

– Han har utvecklat sitt spel med pucken mycket de senaste åren och är en viktig del av vårt boxplay. Så jag skulle aldrig byta bort Pontus, säger Antti Alamäki även i en kärleksförklaring till trotjänaren. 

Av Luleås backar spelade unge Oliwer Sjöström minst i 4–2-segern mot Rögle. Det med 9:35 i istid. 

Source: Pontus Själin @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Luleå Hockey