Ingen vanlig sjundeback: "Skulle aldrig byta bort honom"

Pontus Själin hyllas av Antti Alamäki.

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Den nu 30-årige Pontus Själin har inlett sin tolfte säsong i Luleå Hockey, och gör det som ny assisterande kapten, men till SHL-premiären mot Rögle var han ändå uppskriven som sjundeback.

Nu kommer en förklaring till det hela i form av en ny strategi från Antti Alamäki.

– Vi går runt på sju backar och Pontus spelade inte som en sjundeback, förklarar den assisterande tränaren som tagit över efter Henrik Stridh.

– Att han blev uppskriven som det beror på att jag känner att jag kan stoppa in honom i vilket backpar som helst, fortsätter Alamäki i NSD.

Istiden Själin nådde upp till på hela 14 minuter pekar även på samma sak, och själv menar han att det viktigaste är att Luleå vinner matcher.

– Han har utvecklat sitt spel med pucken mycket de senaste åren och är en viktig del av vårt boxplay. Så jag skulle aldrig byta bort Pontus, säger Antti Alamäki även i en kärleksförklaring till trotjänaren.

Av Luleås backar spelade unge Oliwer Sjöström minst i 4–2-segern mot Rögle. Det med 9:35 i istid.