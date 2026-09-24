NHL-stjärnans sorg – pappan dödad i björnattack

Andrej Kuzmenko och pappa Aleksander Kuzmenko.

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NHL-premiären med Pittsburgh Penguins är en vecka bort när Andrej Kuzmenko och hans familj drabbas av en tragedi.

Uppgifterna kommer från ryska medier som Championat och MatchTV, och handlar om hur pappa, Aleksander Kuzmenko, avlidit under en resa med en turistgrupp i Sibirien. En björn ska ha attackerat gruppens campingplats och gett Kuzmenko svåra skador. De andra i gruppen gav 62-åringen första hjälpen, innan han fördes till sjukhus med en ambulanshelikopter.

På sjukhuset dog sedan Aleksander Kuzmenko till följd av sina skador.

Den nu 30-årige sonen, Andrej Kuzmenko, tränades tidigare av sin pappa, och har nu nått närmre 300 matcher i NHL. Detta i klubbar som Vancouver Canucks, Calgary Flames, Philadelphia Flyers och Los Angeles Kings. I somras skrev forwarden på ett ettårskontrakt med Pittsburgh Penguins där han blivit lagkamrat med svenskar som Erik Karlsson, Rickard Rakell och Elmer Söderblom.

2021 representerade även Andrej Kuzmenko Ryssland under hockey-VM.

Penguins bekräftar – har återvänt till Moskva

Under torsdagseftermiddagen bekräftar även Pittsburgh Penguins det hela genom ett uttalande från GM Kyle Dubas.

"Pittsburgh Penguins organisation nåddes i morse av det djupa sorgebeskedet att Andrej Kuzmenkos pappa, Alexander, har avlidit. Våra djupaste tankar och deltaganden går till familjen Kuzmenko och deras nära och kära när de sörjer förlusten av Alexander. Vi ber om att Andrejs och familjen Kuzmenkos privatliv respekteras under denna tid. Andrej valde att omges av sina lagkamrater och träna med laget i morse innan han återvände till Moskva i eftermiddags för att vara med sin familj. Andrej och familjen Kuzmenko har Penguins-organisationens fulla stöd under denna tid", skriver Dubas.

