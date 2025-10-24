Vancouver Canucks är redan en av NHL-klubbarna med flest svenskar i laget. Nu ryktas man jaga ännu en. Enligt insidern David Pagnotta har de haft kontakt med San Jose Sharks angående Alexander Wennberg.

Alexander Wennberg kopplas samman med Vancouver Canucks.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Vancouver Canucks har centerbrist sedan Filip Chytil knockades av en tung tackling från Washington Capitals tuffing Tom Wilson tidigare i veckan. Canucks tjeckiske andrecenter har en oroande historik av hjärnskakningar och är nu borta på obestämd tid. Det har tvingat general managern Patrik Allvin att leta efter förstärkning.

Och den kan komma i form av en svensk.

David Pagnotta från The Fourth Period säger nämligen i podcasten ”Sekeres and Price” att Canucks hört sig för med San Jose Sharks om Alexander Wennbergs tillgänglighet. 31-åringen sitter på ett utgående kontrakt med Sharks och kan vara en temporär lösning för ett Canucks i behov av centrar.

Vancouver Canucks har hört sig för om Alexander Wennberg

Pagnotta menar dock att det är tidigt och att Canucks antagligen inte är villiga att betala överdrivet mycket för Wennberg i det här tidiga skedet av säsongen.

– Även om en affär ännu inte tros vara nära förestående, undersöker Canucks general manager Patrik Allvin marknaden efter hjälp i tekningscirkeln, och Wennberg anses vara ett alternativ – även om han inte är den enda spelaren som Canucks uppges ha hört sig för om, säger Pagnotta.

I sitt avtal med Sharks har Wennberg en lista med 15 lag som han inte kan trejdas till. Om Vancouver finns på den listan är inte känt.

Vancouver has done their due diligence on Alex Wennberg of the struggling SJ Sharks. Do you think they should continue to pursue him? #canucks #thefutureisteal@mattsekeres | @justBlakePrice | @TheFourthPeriod



Presented by @WallCentre pic.twitter.com/LVPzpiOyjr — Sekeres and Price (@sekeresandprice) October 23, 2025

Alexander Wennberg har inlett säsongen med tre poäng (1+2) på sju matcher efter att ha utsetts till lagets assisterande kapten inför första nedsläpp. Han kom till Sharks inför förra säsongen då han tecknade ett tvåårsavtal med klubben värt tio miljoner dollar, men en lönetaksträff på fem miljoner. Under sin första säsong med klubben svarade han för tio mål och 35 poäng på 77 matcher.

Under NHL-karriären har den tidigare djurgårds- och Frölundaspelaren, som tog VM-brons med Tre Kronor i våras, gjort 373 poäng på 796 NHL-matcher med Columbus, Florida, Seattle, New York Rangers och Sharks.

Source: Alexander Wennberg @ Elite Prospects