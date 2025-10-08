Alexander Wennberg får nytt förtroende i San Jose Sharks. Den svenske centern blir en av fem alternerande kaptener i laget inför säsongen 2025/26 – en säsong där Sharks väljer att inte ha någon utsedd huvudkapten.

Alexander Wennberg får ett ”A” på bröstet. Foto: Stan Szeto-Imagn Images

San Jose Sharks har utsett Alexander Wennberg, 31, till en av lagets fem alternerande kaptener inför säsongen 2025/26.

Laget väljer att inte ha någon ensam kapten den här säsongen, utan delar i stället på ledarskapet. Wennberg kommer att bära ett A på bröstet vid lagets bortamatcher tillsammans med backen Mario Ferraro. Tyler Toffoli får ett A vid samtliga matcher, medan Barclay Goodrow och stortalangen Macklin Celebrini får äran att axla rollen som alternerande kaptener på hemmais.

Sharks senaste lagkapten var Logan Couture, som tvingats avsluta karriären på grund av skadebesvär.

När NHL.com träffade Wennberg under European Player Media Tour i Milano i somras, berättade han om sitt synsätt på ledarskap i en ung och växande trupp.

– Jag är nog inte den mest högljudda, så du kommer inte höra mig skrika i omklädningsrummet. Det jag vill visa och hoppas att de andra spelarna tar med sig är sättet jag spelar på, hur jag närmar mig spelet och agerar professionellt, sade Wennberg.

Alexander Wennberg om Celebrini: ”Ofattbart”

Han passade också på att hylla lagets 19-årige stjärnrookie Macklin Celebrini, som draftades som nummer ett förra sommaren.

– Ibland står man bara där och tittar på honom och undrar om det är på riktigt. Det är otroligt hur han åker skridskor, hanterar pucken och dominerar spelet, men också hur han sköter allt runtomkring med media och allt det där. Det är ofattbart. Man ser redan nu att han kommer bli en toppspelare i ligan. Det är ingen tvekan om det. För mig är det bara kul att få följa hans resa på nära håll – och även lära mig av honom, för vissa grejer han gör tror man knappt är möjliga.

Wennberg, som tog VM-brons med Tre Kronor på hemmais i våras, kom till Sharks från New York Rangers inför fjolårssäsongen och stod då för 35 poäng (10 mål och 25 assist) på 77 matcher.

Han är en av fyra svenskar som inleder säsongen i San Jose Sharks. Övriga är John Klingberg, Timothy Liljegren och William Eklund. Sharks har även backen Lucas Carlsson uppsatt på skadelistan.

Source: Alexander Wennberg @ Elite Prospects