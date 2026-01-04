Livet leker för Alexander Wennberg. I fredags blev han uttagen i den svenska truppen till OS i Milano och Cortina. Och på söndagen förlängde han sitt kontrakt med San Jose Sharks – ett avtal som är värt 166 miljoner svenska kronor.

Alexander Wennberg har skrivit ett nytt treårskontrakt med San Jose Sharks. Foto: James Guillory-Imagn Images

Alexander Wennberg var ett av de överraskande namnen som Sam Hallam presenterade i sin OS-trupp på fredagen. San Jose Sharks-centern gör en bra säsong i NHL och tycks ha funnit stabilitet i karriären efter att ha flackat runt under ett par säsonger. Inför säsongen fick han även ett

Nu kommer också beskedet att San Jose är överens med 31-åringen om en fortsättning i klubben bortom den här säsongen. I stället för att kliva ut på öppna marknaden som free agent till sommaren har stockholmaren, med Boo IF som moderklubb, förlängt kontraktet med tre år.

Det nya avtalet, som löper från 2026/27 till 2028/29, har en lönetaksträff på sex miljoner dollar, vilket innebär en löneökning med en miljon dollar per säsong jämfört med hans befintliga kontrakt. Totalt är kontraktet värt 18 miljoner dollar, vilket motsvarar 166 miljoner svenska kronor med dagens dollarkurs.

Alex Wennberg has some exciting news to share with you.



✍️x🦈x3️⃣ #TheFutureIsTeal pic.twitter.com/tIqmFAEVyI — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) January 4, 2026

Wennberg har noterats för 26 poäng (7+19) på 41 matcher den här säsongen och trendar mot sin poängmässigt sett bästa säsong sedan 2016/17, då han gjorde 59 poäng för Columbus Blue Jackets.

Han lämnade Sverige och Frölunda redan 2014 för spel i Columbus, som hade draftat honom som 14:e spelare 2013. Han tillbringade därefter sex säsonger i klubben innan han köptes ut från de tre sista åren på sitt dåvarande sexårsavtal med Blue Jackets. I stället spelade han med Florida Panthers en säsong, 2020/21, innan han flyttade vidare till Seattle Kraken och representerade den klubben i nästan tre säsonger innan det blev en trejd till New York Rangers 2024.

De två senaste säsongerna har tillbringats i Kalifornien med Sharks och nu blir det alltså ytterligare tre år i klubben om allt faller väl ut.

Alexander Wennberg har spelat 830 NHL-matcher och svarat för 396 poäng. I landslaget har han gjort tre VM och plockade senast i Stockholm i våras hem en bronsmedalj med Tre Kronor.

