Kliver Aleksander Ovetjkin in i sin sista NHL-säsong? Det är en fråga som Washington Capitals lagkapten inte kan svara på själv.

– Jag vet inte än, säger den 40-årige ryssen enligt NHL.com.

Aleksandr Ovetjkin vet inte om han spelar hockey bortom den här säsongen. Foto: Geoff Burke-Imagn Images

Kommer detta att bli Alex Ovetkjins sista säsong? Inte ens han själv är säker.

När NHL-lagen träningsläger öppnade på torsdagen talade Washington Capitals-legendaren med reportrar och sade att han inte vet om säsongen 2025/26 blir hans sista i NHL. Han tillade att han inte har pratat med general manager Chris Patrick eller klubbägaren Ted Leonsis om saken. Men han menar att det finns gott om tid att reda ut det.

Ovetjkin går nu in i den sista säsongen av det femårskontrakt värt 47,5 miljoner dollar som han skrev under i juli 2021, ett avtal med en årlig genomsnittslön på 9,5 miljoner dollar.

Tidigare under dagen klev Ovetjkin av isen med en misstänkt underkroppsskada, men enligt Capitals huvudtränare Spencer Carbery rör det sig inte om något allvarligt. Man tog honom av isen som en försiktighetsåtgärd.

Ovetjkin bara tre mål från 900

Ovetjkin, som fyllde 40 år i onsdags, kommer från en säsong utöver det vanliga. På 65 grundseriematcher svarade han för 44 mål och för totalt 73 poäng. Den ryske ytterforwarden slog dessutom Wayne Gretzkys NHL-rekord på 894 mål och avslutade säsongen på 897.

När han nu går in i sin 21:a NHL-säsong står Ovetjkin på 897 mål och totalt 1 623 poäng på 1 491 grundseriematcher i karriären. Han ligger elfte plats på NHL:s poängliga genom tiderna och är bara 18 poäng bakom Hockey Hall of Fame-medlemmen Joe Sakic på tionde plats.

Ovetjkin, som gick etta i NHL-draften 2004, har noterats för nio säsonger med minst 50 mål och har vunnit Maurice ”Rocket” Richard Trophy nio gånger, priset som ges till den spelare som gör flest mål under en grundserie. Han har även vunnit Hart Trophy tre gånger som ligans mest värdefulla spelare. 2018 ledde han Capitals till klubbens första Stanley Cup-titel och utsågs samtidigt till Conn Smythe Trophy-vinnare som slutspelets mest värdefulla spelare.

Capitals avslutade säsongen 2024/25 med 51 segrar och 111 poäng på 82 grundseriematcher, vilket räckte till seger i Metropolitan Division och förstaplatsen i Eastern Conference. Efter att ha besegrat Montreal Canadiens i första rundan av Stanley Cup-slutspelet åkte de ut i fem matcher mot Carolina Hurricanes.

Source: Alexander Ovechkin @ Elite Prospects