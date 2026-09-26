Efter nya NHL-kontraktet – Nylander på waivers

Alexander Nylander sätts upp på waivers. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Under fredagen kom beskedet att Calgary Flames skrivit ett ettårigt tvåvägskontrakt med Alexander Nylander efter ett lyckat provspel. Avtalet är värt 850 000 dollar i NHL och 200 000 dollar i AHL.

Mycket tyder nu på att det blir det senare.

På lördagen sattes 28-åringen upp på waivers. Därmed har lvriga 31 NHL-klubbar 24 timmar på sig att göra anspråk på svensken. Om så inte blir fallet kan han degraderas till farmarlaget Calgary Wranglers i AHL.

Alexander Nylander på waivers

William Nylander s yngre bror draftades som åttonde spelare av Buffalo Sabres i första rundan 2016. Han NHL-debuterade för samma klubb säsongen 2016/17 och har sedan dess gjort 126 NHL-matcher för Sabres, Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets och Toronto.

Samtidigt har det blivit 459 AHL-matcher, vilket gör honom till den svensk som gjort flest framträdanden i ligan efter Anton Blidh (530) och Philip Samuelsson (512). Hans 307 poäng i ligan gör honom till den poängbästa svensken i AHL:s historia.

Fjolårssäsongen var Nylanders mest produktiva i farmarligan då han svarade för 53 poäng (24+29) på 65 matcher. Han hade sedan ytterligare sex mål och sju poäng på 24 slutspelsmatcher när Toronto Marlies gick hela vägen och vann Calder Cup efter en finalseger över Chicago Wolves.

Björnfot och Engvall på waivers

Nu är Nylander är inte den enda svensken att hamna på waivers under lördagen.

Florida Panthers meddelade att de satt upp backen Tobias Björnfot på waivers medan New York Islanders väljer att göra samma sak med forwarden Pierre Engvall.

Björnfot, 25, har tillhört Panthers i drygt två säsonger och har spelat 33 NHL-matcher med klubben de två senaste åren. Utöver det har han spelat 83 matcher för farmarlaget Charlotte Checkers i AHL.

Engvall, 30, missade hela fjolårssäsongen efter att både ha opererat höften och fotleden under fjolåret. Nu får han av allt att döma börja om i AHL med Islanders nya farmarlag Hamilton Hammers.