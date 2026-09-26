Ännu en svensk klar för Detroit – plockas upp på waivers

Andreas Englund är klar för Detroit Red Wings. Foto: Bildbyrån

Simon Edvinsson går allt jämt utan nytt kontrakt med Detroit Red Wings. Då plockar NHL-klubben upp en annan svensk back på waivers.

Under lördagen rapporterar Elliotte Friedman att man hämtar in Andreas Englund från Calgary Flames.

30-åringen, som tillhörde Nashville Predators i fjol, sattes upp på waivers under fredagen och får nu byta klubb igen. Detta efter att ha sajnat ett ettårigt tvåvägskontrakt med Flames under sommaren värt 900 000 dollar vid spel i NHL och 425 000 dollar i AHL.

Andreas Englund upplockad av Detroit Red Wings

Red Wings gick in i träningslägret med flest svenskar (nio) av alla NHL-klubbar. Då deltog också Edvinsson trots att han saknar en ny överenskommelse med klubben. Englund blir den sjätte svenska backen i organisationen efter Axel Sandin Pellikka, Anton Johansson, Albert Johansson, William Wallinder och William Lagesson, om man bortser från Edvinsson.

Andreas Englund, draftad i andra rundan av Ottawa Senators 2014, hann spela en försäsongsmatch med Flames. På meritlistan har han 200 NHL-matcher för Senators, Colorado Avalanche, Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings och Nashville Predators. På delar av åtta NHL-säsonger har han noterats för två mål, totalt 20 poäng och 190 utvisningsminuter.

Han har dessutom stått för en assist på fem slutspelsmatcher i karriären, samtliga med Los Angeles Kings 2024.

I AHL har han gjort352 framträdanden sedan han lämnade Djurgården och Sverige för tio år sedan.