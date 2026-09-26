Ny hemmaförlust för SSK

SSK föll för andra dagen i rad på hemmaplan. Foto: bildbyrån

IK Oskarshamn knep två värdefulla poäng borta mot Södertälje SK efter ett dramatiskt straffavgörande. Bortalaget fick en drömstart i den första perioden när Albin Larsson och Filiph Engsund med bara 17 sekunders mellanrum skickade upp gästerna i en 2–0-ledning.

SSK jobbade sig dock starkt tillbaka i matchen. Nolan Stevens och Andrew Vanderbeck kvitterade i den andra perioden, och i upptakten av den tredje skickade Carter Souch in 3–2 i powerplay för hemmalaget. Lyckan blev dock kortvarig då Joel Svensson kvitterade till 3–3 för Oskarshamn, även det i spel fem mot fyra.

Efter en mållös förlängning klev Calle Karlsson fram som matchvinnare när han satte den avgörande straffen bakom Teodor Munther i SSK-målet.

Segern innebär att IK Oskarshamn placerar sig på andra plats i Hockeyallsvenskan med 11 poäng, medan Södertälje SK ligger sexa i tabellen på sju poäng.