MJÖRNBERG: Underhållande – men ingen blev nog så mycket klokare

Ett potentiellt toppmöte? En drabbning mellan två av söderseriens underdogs som gärna ikläder sig rollen som jokrar? En match mellan två lag som rent av kan tvingas se sig inblandade i ett slutspelsrace och inte alls kan vara säkra på att spela de roligaste matcherna under våren?

Hanviken och Mariestad tillhör de väldigt svårsiade gängen inför säsongen och det säsongsinledande mötet mellan dem kunde kanske ge oss någon form av indikation om var det hela kommer barka.



Konklusionen efteråt: A work in progress.

Mariestad besegrade Hanviken med 5-4 efter förlängning och fick med sig två pinnar hem från premiären. Det är krassa fakta. Men rent spelmässigt fick nog inget av lagen och deras respektive ledarkonstellationer några direkta kvitton på var de står.

Hemmatränaren Anders Hultin tyckte att det var stora steg framåt i jämförelse med den formidabelt usla smygpremiären borta mot Nyköping (förlust 0-2). Gästernas Karl Helmersson var nöjd med vissa delar, men förbryllades också över hur hans lag i episoder av matchen blev väldigt tveksamma och liksom inte vågade ta tag i händelserna. Inget av det säger väl egentligen särskilt mycket.



Från läktarplats kunde konstateras att det var en väldigt böljande match där lagen turades om att ha initiativet. Där Hanviken gjorde snygga mål i powerplay (spelet fram till Joel Thulin s 2-1-snärt i krysset förtjänar att hamna på highlight-reels) medan Mariestad hade mer av kontrollen i spelet fem mot fem. Där gästerna skaffade sig en klar ledning men hemmagänget gjorde en gedigen upphämtning i den tredje perioden.

Av Hanvikens uttalade målsättning att bli ett rakare lag som tar sig till mål syntes inte mycket. Mariestads vanligtvis ganska burdusa uppsyn fick vi heller inte se mycket av. Ja, bortsett få från att assisterande tränaren Filip Törnqvist gjorde ett gott försök att slakta en taktiktavla mot golvet i upprördhet över ett uteblivet domslut när förlängningen drog igång (enligt hans egen utsago höll den).

Det är faktiskt lättare att fokusera på individuell spelarkritik än att försöka utröna hur lagen rent spelmässigt stod sig efter den här drabbningen. I hemmalaget hade stjärnan Alex Ek en tung dag med många pucktapp och trög uppsyn, men i hans ställe gjorde nykomlingen Elliot Sigrell ett piggt intryck (och fick välförtjänt vara den som hängde kvitteringspucken till 4-4) och Ture Edvardsson visade att han kommer bli ett bra tillskott för Hanviken. Samtidigt jublades det som aldrig förr på nya Tyresö ishalls läktare när synnerligen populära kaptenen Pelle Carlsson fick hitta in i målprotokollet.

I Mariestad gjorde Oliver Marcelius en intressant figur offensivt och Vidar Blixt visade att han kommer bli ett yrväder att följa den här säsongen. Men framförallt var det de äldre karaktärerna Max Wennlund och Anton Blomberg som stod för den stabilitet man ändå kunde skryta med. Efter att Blomberg diskret skrinnat fram till det norska nytillskottet Felix Haugen Amundsen och växlat några ord inför ett powerplay serverade norrmannen honom tre gånger i rad som om han inte vågade annat än sätta storskytten i läge.

Det blev inte mål då, men det skulle komma sen för veteranen. I förlängningsspelet.

När Anton Blomberg åkt kälke på sin vitglänsande klubba för att fira det avgörande målet, Hanviken protesterat över att det var för många vittröjade på isen och det uppstått lite gruff mellan lagen när de skulle tacka för god match kunde vi från läktarplats konstatera att det varit en ganska underhållande hockeymatch, men att vi inte blivit särskilt mycket klokare.

Det behöver spelas betydligt fler matcher innan det går att få ett grepp om vad de här två gängen kommer vara i årets säsong.

Eller som Mariestad-tränaren Karl Helmersson konstaterade: ”det är bara att åka hem och fortsätta jobba på de dagliga vanorna”.

Med två viktiga poäng i bagaget förstås.



* * *

När jag under analysarbetet inför säsongen 26/27 pratade med en väldans massa folk var det flera stycken som uttryckte en varning om att Asplövens trupp kanske inte ser så mycket ut för världen, men att ”lördagar i Haparanda” skulle kunna bli jobbigt för alla motståndare. Det fick uppenbarligen Lindlöven känna på idag.

Laget som spänt bågen och siktar mot Hockeyallsvenskan åkte på däng av nykomlingen Asplöven som kunde vinna eftermiddagens match med 4-2. Och imorgon väntar Boden för Lindlöven.

Det riskerar att bli en riktigt tung start på säsongen.

* * *



Huddinge åkte till Karlskrona utan både Linus Klasen och Carl Wassenius , men lyckades ändå få med sig en poäng från NKT Arena.

Att Karlskrona behövde straffar för att vinna med 3-2 (Joel Ratkovic Berndtsson avgjorde, vem annars?) måste faktiskt betraktas som en ganska stor skräll sett till förutsättningarna.