Nollade mästarna - räddade 40 (!) skott

Filip Larsson storspelade mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån

Filip Larsson klev fram som den stora hjälten när Örebro Hockey besegrade Skellefteå AIK med 3–0 på hemmais inför 5 388 åskådare. Trots att gästerna vann skottstatistiken överlägset med 40–20 motade Larsson samtliga puckar och spikade igen fullständigt.

Efter en mållös första akt bröt Örebro dödläget i den andra perioden. Max Veronneau utnyttjade ett numerärt överläge och satte 1–0, assisterad av Kalle Kossila och Patrik Karlkvist.

I den sista perioden ökade William Wikman på till 2–0 på passning från Sampo Ranta och Luke Martin. Skellefteå plockade ut målvakten Strauss Mann i ett sista desperat försök, men i slutsekunden spikade Josh Dickinson slutresultatet 3–0 i tom bur. Örebros effektivitet i powerplay (50 %) och storspel i försvaret blev avgörande för tre tunga poäng.

Resultatet innebär att Örebro klättrar till en tredjeplats i SHL-tabellen med sju poäng, medan Skellefteå AIK återfinns på en åttondeplats med fyra poäng.

Örebro - Skellefteå 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

Örebro: Max Veronneau, William Wikman, Josh Dickinson

Skellefteå: -