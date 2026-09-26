SHL

Nollade mästarna - räddade 40 (!) skott

Publicerad 26 september 2026 20:52
Hockeysverige
Hockeysverige
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Skellefteå åkte på andra raka förlusten ikväll. Detta efter att Örebros målvakt Filip Larsson spikat igen fullständigt och räddat 40 av 40 skott.

Filip Larsson storspelade mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån
Filip Larsson storspelade mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån

Filip Larsson klev fram som den stora hjälten när  Örebro Hockey besegrade Skellefteå AIK med 3–0 på hemmais inför 5 388 åskådare. Trots att gästerna vann skottstatistiken överlägset med 40–20 motade Larsson samtliga puckar och spikade igen fullständigt.

Efter en mållös första akt bröt Örebro dödläget i den andra perioden. Max Veronneau utnyttjade ett numerärt överläge och satte 1–0, assisterad av Kalle Kossila och Patrik Karlkvist.

I den sista perioden ökade William Wikman på till 2–0 på passning från Sampo Ranta och Luke Martin. Skellefteå plockade ut målvakten Strauss Mann i ett sista desperat försök, men i slutsekunden spikade Josh Dickinson slutresultatet 3–0 i tom bur. Örebros effektivitet i powerplay (50 %) och storspel i försvaret blev avgörande för tre tunga poäng.

Resultatet innebär att Örebro klättrar till en tredjeplats i SHL-tabellen med sju poäng, medan Skellefteå AIK återfinns på en åttondeplats med fyra poäng.

Örebro - Skellefteå 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

Örebro: Max Veronneau, William Wikman, Josh Dickinson
Skellefteå: - 

Den här artikeln handlar om:

Örebro HockeyFilip LarssonSkellefteå AIK