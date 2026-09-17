Alexander Nylander i Columbus.

Foto: Brian Bradshaw Sevald / USA TODAY Sports

Det har blivit färre och färre NHL-matcher för Alexander Nylander de senaste åren. Förra säsongen var den första utan någon NHL-match på tio år. Då blev det istället 65 matcher i AHL med 53 poäng som resultat för Toronto Marlies.

Sedan säsongen tog slut har forwarden gått klubblös. Det har ryktats om en återkomst till Sverige samtidigt som det inte har blivit något nytt NHL-kontrakt. Nu när träningslägren går igång får 28-åringen däremot chansen på ett tryout-kontrakt med Calgary Flames.

Under karriären har det blivit 126 matcher i NHL samt 459 matcher i AHL.

Alexander Nylander får ny chans i NHL

Det återstår nu att se om Alexander Nylander kan väcka liv i NHL-karriären igen. Annars kan det återigen bli aktuellt med en återkomst till svensk hockey. Han har nämligen köpt en lägenhet i Stockholm under sommaren. 2016 draftades spelaren av Buffalo Sabres som spelare nummer åtta.

Under karriären har det även blivit spel i Pittsburgh Penguins, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets och Toronto Maple Leafs.