Skriver dubbel historia – efter draftvalet

Alexander Karmanov blev draftad i sjunde rundan.

Foto: NHL/Skärmdump

I går kväll kom NHL-draften 2026 till ända där 24 svenskar valdes över de sju rundorna. Det skrevs också historia när San Jose Sharks presenterade det 201:a valet under draftens sista minuter.

Alexander Karmanaov är inte den hetaste talangen som fanns tillgänglig i draften. Faktum är att på de flesta draftrankingarna tippades han faktiskt gå odraftad. Även om han inte är den bästa spelaren i draften är han helt klart den största, vilket gjort att han fått mycket uppmärksamhet och det ledde också till att han draftades.

Alexander Karmanaov är den längsta spelaren någonsin i NHL-draften

Karmanov är nämligen hela 216 centimeter lång och väger 123 kilo. Hans enorma storlek har lett till att NHL-lag ändå visat intresse för Karmanov även om hans spel inte har stuckit ut nämnvärt. Det blev alltså San Jose Sharks som valde att ta chansen och satsa på att Karmanov kan utveckla sitt spel för att vara mer än en stor kropp.

När Alexander Karmanov ropades ut som det 201:a valet i NHL-draften skrev han dubbel historia. Han är nämligen den längsta spelaren som någonsin blir vald i en NHL-draft. Han skulle också bli den längsta spelaren i ligans historia om han tar sig hela vägen till att spela i NHL . Karmanov är hela tio centimeter längre än legendaren Zdeno Chara som är den längsta spelaren i NHL genom tiderna med sina 206 centimeter. Karmanov är dock 216 centimeter lång och hade krossat rekordet.

Från Moldavien till San Jose Sharks

Samtidigt skriver backtalangen också moldavisk hockeyhistoria. Alexander Karmanov är född i Chisinau, som är huvudstad i Moldavien. Han är därmed den första spelaren från Moldavien att väljas i NHL-draften.

Alexander Karmanov har haft en fascinerande resa till att bli vald av San Jose Sharks. Han har Dunarea Galati i Rumänien som moderklubb och det var där som han inledde sin hockeykarriär. I ung ålder flyttade han sedan till Ryssland och har spelat för Vityaz Podolsks ungdomslag och Karmanov har också spelat ungdomshockey i Belarus.

2024 flyttade han sedan till USA där han spelade ungdomshockey under en säsong innan han förra säsongen flyttade upp till Kanada. Han spelade först för Brantford Titans i GOJHL (Greater Ontario Junior Hockey League) men tog sedan steget till den stora juniorligan OHL där han spelar för North Bay Battalion. Där noterades han för 0+2 på 20 matcher i slutet av säsongen innan han blev vald i NHL-draften.

Alexander Karmanov kommer också att spela för North Bay Battalion i OHL den kommande säsongen. Från och med 2027 är han sedan klar för collegespel hos Penn State University i NCAA.