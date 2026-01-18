För andra gången denna säsong har Alexander Holtz nätat i NHL. 23-åringen slog till med två poäng i Vegas 7–2-överkörning av Nashville.

– Det kändes som att vi gjorde mål på nästan alla skott, säger tidigare DIF-forwarden till media.

Alexander Holtz slog till för Vegas. Foto: Bildbyrån och Vegas (skärmdump).

Efter en försäsong med PTO-avtal fick Alexander Holtz ett kontrakt av Vegas i sista stund inför NHL-säsongen. Men likt förra året har det varit i en lite mer tillbakadragen roll som han fått chansen.

Inatt visade 23-årige svensken att det fortfarande finns hopp om en karriär borta i Nordamerika.

– Jag försökte få så mycket som möjligt på den. Sen när jag såg att den styrdes kände jag att det var god chans att den skulle gå in, säger han till media efter Vegas 7–2-vinst mot Nashville.

Men det tog inte slut där för den tidigare DIF-forwarden.

Holtz: ”Jag har väntat mycket i år”

Målet, som gav 1–1 sent i andra perioden, följdes även av en assist till 5–1 i trejde. Detta när Golden Knights rusade iväg med hela fem mål i sista tredjedelen.

– Det kändes som att vi kom ut starkt i tredje, och det kändes som att vi gjorde mål på nästan alla skott. Alla kommer ut med fart och sen har vi mycket skicklighet. Jag tycker att vi visade det här, säger Holtz.

Innan stockholmskillen skrev på det nya avtalet med Vegas hade det börjat tisslas och tasslas om en återkomst till Sverige och Djurgården. Nu står Holtz på två mål och fem poäng efter 17 spelade matcher i NHL denna säsong.

– Det är såklart väldigt roligt att spela. Jag har väntat mycket i år, så varje gång jag får chansen är det riktigt kul. I vissa matcher har jag inte fått så mycket istid, men jag försöker göra det bästa av varje byte. Jag försöker hålla mig redo, säger han om sin situation.

