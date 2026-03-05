Det har bara blivit 28 matcher för Vegas Golden Knights den här säsongen. Nu hamnar Alexander Holtz på waivers.

Alexander Holtz hamnar på waivers efter knapra speltiden.

Foto: James Guillory-Imagn Images.

Det rör på sig mycket under Transfer Deadline i NHL. Lagen är aktiva och håller på att slutföra sina lagbyggen inför slutspelet, alternativt sälja av spelare mot framtidslöften. Det sker både många trejder samtidigt som en hel del spelare har hamnat på waivers senaste dagarna.

Det senaste ”offret” är nu svenske Alexander Holtz. Han har haft svårt att ta en ordinarie plats i Vegas den här säsongen och står endast noterad för 28 matcher den här säsongen. Det samtidigt som han ofta har spelat rätt lite när han väl fått chansen. På de 28 matcherna har det blivit nio poäng.

Alexander Holtz på waivers

Men nu blir det alltså spel i AHL, alternativt en ny klubb, för den svenska 24-åringen.

Sedan flytten till Nordamerika har det inte släppt för den tidigare stortalangen i NHL. Det har på 191 matcher i ligan blivit 55 poäng, det samtidigt som han i AHL har gjort 78 poäng på 92 matcher.

Alexander Holtz var en stortalang under junioråren och draftades av New Jersey Devils som spelare nummer sju 2020. Sommaren 2024 valde däremot Devils att trejda honom till Vegas. Nu återstår det att se om en tredje NHL-klubb väljer att ge honom chansen.

Source: Alexander Holtz @ Elite Prospects