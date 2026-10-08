Kan missa hela säsongen – efter smällen från svensken

Aleksandr Romanov.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

New York Islanders meddelar via sin hemsida att lagets nyckelback Aleksandr Romanov har drabbats av en korsbandsskada. Backen ska opereras och väntas bli borta i sex till åtta månader, vilket gör att mycket talar för att 26-åringen missar resten av säsongen.

Skadan uppstod i rivalmötet med New York Rangers under natten till onsdag, svensk tid. Drygt halvvägs genom slutakten skulle Romanov styra in Mika Zibanejad i kortsargen bakom Islanders mål, när svensken satte in en offensiv tackling.

Missade stora delar av fjolårssäsongen

Tacklingen var en regelrätt sådan, men när Romanov satte ned sin högra skridsko i isen för att hålla balansen syntes han ta sig mot knäet innan spelade klart bytet men haltande tog sig av isen utan att därefter återvända till spel.

Detta är andra säsongen i rad som 26-åringen drabbas av en omfattande skada, då Romanov bara spelade 15 matcher förra säsongen till följd av en axelskada.

New York Rangers vann matchen med 5–2.