Därför spelar superstjärnan VM – trots skadan

Aleksander Barkov hade kunnat sitta hemma och vila efter att ha återhämtat sig från korsbandsskadan.

I stället valde superstjärnan att åka och spela VM för Finland. För hockeysverige.se berättar han om beslutet.

– Det var en självklarhet för mig att tacka ja, säger Barkov.

Aleksander Barkov berättar om beslutet att spela Hockey-VM med Finland. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det gick 324 dagar mellan att Aleksander Barkov lyfte Stanley Cup-bucklan med Florida Panthers förra året till att han gjorde comeback på isen. Det var i Ängelholm under Beijer Hockey Games som superstjärnan ställde sig på isen för en match för första gången på nästan ett år.

Det var under försäsongen inför NHL-starten som olyckan var framme för Aleksander Barkov. Den finske centern skadade sig under en träning och efteråt bekräftades det att Barkov hade råkat ut för det värsta scenariot. Korsbandet var av vilket innebar att Barkov skulle missa hela NHL-säsongen.

Förra veckan gjorde Barkov alltså sin återkomst efter skadan och han gjorde det på svensk mark. Under Beijer Hockey Games i Ängelholm fick hockeysverige.se en pratstund med 30-åringen från Tammerfors.

– Att missa hela säsongen… Det är det värsta. Jag är en hockeyspelare, det är både mitt liv och mitt jobb, och jag vill alltid kunna hjälpa mitt lag att vinna. Det var såklart väldigt tufft att inte kunna spela och att se hela säsongen från sidan. Nu är jag bara väldigt glad att kunna vara tillbaka och spela igen, och att allting känns bra, säger Barkov.

Aleksander Barkov hade inte spelat sedan Stanley Cup-titeln med Florida Panthers förra året. Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports

Aleksander Barkov förklarar – därför spelar han VM

Efter att ha missat hela NHL-säsongen hade Aleksander Barkov kunnat stanna hemma för att vila och se till att knät verkligen läkte och återhämtade sig som det skulle. Han valde däremot att utmana sig själv genom att ansluta till Finlands landslag för att spela Hockey-VM i Schweiz som startar under fredagen.

Hur gick dina tankar kring att spela VM nu när du precis har kommit tillbaka från skadan?

– Mitt mål är att vinna VM-guld och det är därför som jag kommer hit, jag har inte tänkt på något annat. Jag blev väldigt glad när jag fick förfrågan av coachen och GM och det var en självklarhet att tacka ja. Jag är riktigt glad att vara här och spela igen.

Aleksander Barkov berättar att han var mentalt inställd på att kunna spela för Florida Panthers under Stanley Cup-slutspelet. Florida hade dock en svag säsong vilket resulterade i att de dubbla regerande mästarna missade slutspel. Barkov hade dock ställt in sig på att spela när slutspelet skulle börja. Då ställde han sedan om och valde i stället att satsa på VM-spel.

Hur gick diskussionerna med Florida kring att åka och spela med tanke på osäkerheten efter skadan?

– Det gick väldigt enkelt. Jag pratade lite med dem såklart men de protesterade inte alls utan var bara glada för mig att jag skulle få chansen att spela VM.

Aleksander Barkov ska spela med Finland för första gången sedan Four Nations i februari 2025. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Jagar ett första guld med Finland

Skadan innebar ju att du missade OS, blev det en extra motivation till att spela VM i stället?

– Nja, det är en stor ära för mig varje gång som man får chansen att representera Finland. Det spelar ingen roll ifall det är OS, VM eller vad det än är. Nu är jag väldigt glad att vara här och jag ser fram emot att det drar igång.

Aleksander Barkov har etablerat sig som en vinnare. Som lagkapten för Florida Panthers ledde han laget till dubbla Stanley Cup-titlar 2024 och 2025. Internationellt har vinsterna dock uteblivit. Barkov var med och tog brons med Finland vid OS 2014 och han har även spelat World Cup 2016 och Four Nations 2025 utan att vinna. I VM-sammanhang har Aleksander Barkov bara ett silver från 2016.

Nu drömmer Barkov om att äntligen få vinna guld med Finland.

– Finland ska gå för att vinna varje gång vi spelar. Målet är alltid att vinna guld. Nu är vi här igen och hoppas kunna göra ett bra VM för att nå det målet, avslutar Aleksander Barkov.

