En svår knäskada gjorde att Aleksander Barkov missade hela NHL-säsongen.

I dag var superstjärnan tillbaka och gjorde sin första match på nästan ett år på svensk mark i Beijer Hockey Games.

– Jag var faktiskt riktigt nervös och jag visste inte hur det skulle kännas, säger Barkov till hockeysverige.se.

Aleksander Barkov var i dag tillbaka på isen för första gången sedan han lyfte Stanley Cup-bucklan 2025. Foto: Bildbyrån

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under torsdagen inleddes Beijer Hockey Games i Ängelholm som den sista turneringen inför VM i Schweiz nästa vecka.

Finland tog emot Schweiz i Catena Arena och det innebar comeback för en viss Aleksander Barkov. Superstjärnan gjorde i dag sin första match på 324 dagar då han inte har spelat sedan han lyfte Stanley Cup-bucklan med Florida Panthers 17 juni 2025.

Med Barkov i laget förlorade Finland med 5-4 efter straffar. Barkov gick poänglös från comebacken men gjorde Finlands enda mål i straffläggningen.

– Det var starkt av oss att komma tillbaka efter att ha legat under med 2-0 i andra perioden. Det fanns en del saker som vi gjorde bra men det fanns också saker som vi behöver städa bort. Det var en perfekt första match för oss med så många nya killar i laget. Vi kan lära oss mycket från den här matchen och jobba på detaljerna i vårt spel som behöver bli bättre men också behålla det som redan var bra, säger Aleksander Barkov till hockeysverige.se efter matchen.

Aleksander Barkov om comebacken i Beijer Hockey Games

Aleksander Barkov missade hela säsongen i NHL på grund av en korsbandsskada som han ådrogs under försäsongen i augusti. Därefter har Barkov tvingats till en lång rehabilitering innan comebacken i Beijer Hockey Games.

Det var din första match på nästan ett år, hur kändes det att kunna spela igen?

– Jag är väldigt, väldigt glad över att vara tillbaka. Jag visste att det inte skulle vara lätt men jag tyckte att det började bra. Vi hade en bra första period i kedjan men sedan tycker jag inte att vi spelade så bra efter det. Det är klart att man känner sig mer trött ju längre matchen lider, men det förväntade jag mig också. Nu är jag bara glad att fått den första matchen ur vägen.

Hur kändes det i knät, var allt okej?

– Ja, jag tänkte inte ens på det vilket jag ser som en stor seger. Jag var faktiskt riktigt nervös för den första matchen och jag visste inte hur det skulle kännas. Jag är glad att allt gick perfekt och ingenting hände. Jag kände inte av någonting alls i knät och nu kan jag vara helt säker på att allting är bra.

Kände du dig ringrostig efter att ha varit borta så pass länge?

– Såklart är det så, men jag vill inte skylla något på det. Jag vill inte gömma mig bakom att jag inte har spelat på länge utan jag vill självklart spela bättre, och jag känner också att jag kan vara mycket bättre. Det var inte min bästa match men nu är jag bara glad att få vara tillbaka på isen igen. Jag ser fram emot att försöka spela bättre i nästa match, säger Aleksander Barkov.

