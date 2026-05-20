Etablerat sig i NHL – hyllas av Lidström: ”Han tog chansen”

Albert Johansson är en av många svenska VM-debutanter. Backen, som tagit en stor roll i Tre Kronor, har de senaste säsongerna etablerat sig i NHL.

— Han krigade på i farmarlaget och vi såg att han tog steg hela tiden och blev bättre och bättre, berättar Nicklas Lidström för Hockeysverige.se.

Två förluster och en vinst så här långt. Det är facit för Tre Kronor inför kvällens match mot Slovenien. Flera spelare har blandat och gett i inledningen av säsongen, men en som övertygat i byte efter byte är Albert Johansson, som till vardags spelar i NHL för Detroit.

— Det var nog hans skridskoåkning som stack ut, men även hans tävlingsinstinkt, svarar Nicklas Lidström då hockeysverige.se frågar vad Detroit såg hos Albert Johansson när man valde att drafta honom 2019. Alltså före det att Nicklas Lidström återvänt till Detroits organisation.

Nicklas Lidström fortsätter:

— Han kan spela lite småfult eller på gränsen, men vi gillar att han tävlar hela tiden. Dessutom är han bra med pucken också, så det var många olika saker vi gillade med Albert. Också att han har en bra spelförståelse.

Ser likheter med pappa: ”En kämpe – precis som Albert”

Albert Johanssons pappa är Roger Johansson, som vunnit OS-guld och tre SM-guld.

— Jag har mött honom flera gånger och vi spelade tillsammans under World Cup i mitten av 1990-talet.

Kan du se likheter i spelstilen mellan far och son?

— Lite grann. Han var också en kämpe, precis som Albert är. En krigare som gav allt för laget.

— Det här tycker jag att man ser i Albert också. Sedan tycker jag att Albert är en bättre skridskoåkare. En otroligt följsam och fin skridskoåkare.

— ”Ragge” fick spela mycket och var duktig på det han gjorde i laget, men jag tycker att Albert sticker ut med just sin fina skridskoåkning.

Albert Johansson åkte över till Detroits organisation och först till Grand Rapids 2022. Sakta men säkert har han sedan klättrat inom organisationen och är nu given i NHL-laget.

— Jag tycker att han haft en jättebra utveckling och har tagit kliv hela tiden. Dels i Grand Rapids. Där var han inte någon spelare som klagade eller gjorde väsen av sig. Han krigade på i farmarlaget och vi såg att han tog steg hela tiden och blev bättre och bättre.

— När han fick chansen uppe i NHL med Detroit tog han den. Han har varit väldigt duktig för oss och jag tycker att han varit väldigt jämn i spelet.

Där sticker han ut

Han är inte heller den som syns och hörs speciellt mycket vid sidan av isen, men väldigt uppskattad inom laget och organisationen enligt Lidström.

— Albert är en väldigt lugn person. Kanske lite tillbakadragen, men jag upplever honom inte som blyg utan mer som tystlåten.

— Han kanske sticker ut mer på isen än vad han gör utanför den, vilket är väldigt bra. Dessutom är han absolut uppskattad inom organisationen. Som jag sa gör han inte mycket väsen av sig, men han är stabil och går till jobbet varje dag. Han är en sådan spelare som man vet kommer vara där och ge sitt bästa i stort sett varje dag.

— Han är en spelare som sköter sitt jobb hela tiden, vilket varit imponerande att följa, och man behöver inte göra så mycket med honom. Sedan har han, som sagt var, tagit kliv hela tiden och blivit bättre och bättre.

Albert Johansson efter draften 2019.

Vad betyder han i dag för Detroit?

— Han har gjort ett väldigt bra jobb. Framför allt i det defensiva spelet. Väldigt stabil och kan spela både på höger och vänster sida som back.

— Han är väldigt duktig på höger sida också. Det är inte många vänsterskyttar som även är bra på sin ”off side”. Hans spelsinne och skridskoåkning är så pass bra att han kan spela på båda sidorna.

— Sedan är han väldigt duktig på att hålla i pucken och kylig, så vi ser många uppsidor med Albert.

Albert Johansson är en av flera VM-debutanter

Nu har han gjort sin VM-debut där han svarat för en assist och ett mycket stabilt defensivt spel under de första tre matcherna.

— Jag tycker att han varit duktig, väldigt bra. Vi har fått se hans offensiv lite mer, att han hållit i pucken lite mer än han gjort hos oss. Samtidigt har han det i sig.

— I Detroit har han gjort flera fina uppåkningar och gjort mål själv. Man ser att det finns där, men det är inte det första alternativet för Albert. Han är en spelare som flyttar pucken och är väldigt bra i egen zon.

— Han spelar tufft i egen zon och kan vara jobbig att möta. Trots att han inte är jättestor kan han spela tufft och aggressivt. Det är något vi gillar med Albert.

Albert Johansson gör sitt första VM.

Under VM har han mestadels spelat med Oliver Ekman-Larsson.

— Oliver är bra offensivt, kan följa med upp i anfallen och vara en del av offensiven.

— Albert kan också vara en sådan spelare och med sitt fina spelsinne kan han läsa situationerna. Jag tycker att de två har kompletterat varandra väldigt bra så här långt i turneringen.

Lidström om Sveriges tveksamma VM-start

Vill du se Albert Johansson nyttja sin offensiv ännu mer?

— Jag tycker att man sett mer av offensiven i den här VM-turneringen, att han tagit mer initiativ offensivt. I Detroit har han varit mycket i tredjebacksparet, men även i andraparet, och spelar där en annan roll.

— Här har han fått en lite mer offensiv roll. Jag tycker det är kul att han tar de initiativen, driver upp pucken och kliver fram i de offensiva lägena också.

Hur ser du på Tre Kronors turnering så här långt?

— Jag tycker att det varit lite upp och ner. Kanada är en bra motståndare, men man spelade inte i 60 minuter i den matchen. Sverige var bleka i första perioden och sedan tappade man lite i tredje perioden. Man kom ut bättre i andra perioden och det blev en jämnare match.

— Danmark är en sådan match man ska vinna. Där spelade Sverige väldigt bra också.

— Mot Tjeckien fick laget en dålig start, vilket gjorde att man fick kämpa i uppförsbacke hela tiden. Ändå tycker jag att man jobbade sig in i matchen och hade lite chanser i tredje perioden, men man satte sig i en dålig sits med en svag första period där Tjeckien fick ta över för mycket av spelet.

Kan du rent av känna en oro för att Sverige inte ska ta sig till kvartsfinal?

— Inte orolig, det är jag inte. Klart att det blir en tuffare resa efter förlusten mot Tjeckien, men jag tror absolut att Sverige ska vara där i en kvartsfinal.

Source: Albert Johansson @ Elite Prospects