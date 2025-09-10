Adrian Kempe hoppas att framtiden finns i Los Angeles Kings. Forwarden känner sig optimistisk till att han och laget ska komma överens om en förlängning. Kommer klubben att ge honom ett monsterkontrakt?

Adrian Kempe är positiv till att förlänga kontraktet med Los Angeles Kings. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

En svensk nyckelspelare vill förlänga med sin klubb.

När Adrian Kempe pratade med reportrar under NHL:s Player Media Tour på tisdagen fick Los Angeles Kings-forwarden frågor om sin nuvarande kontraktssituation med laget.

Han säger att det inte finns någon brådska från honom eller Kings att förlänga i nuläget, även om han gjorde klart att hans intention är att stanna i Los Angeles. Den 28-årige forwarden noterade att han förväntar sig att samtalen kommer att ta fart under de kommande veckorna och månaderna.

Adrian Kempe, entering last year of his contract, just sat down with our media gathering at the NHL Player Media Tour in Vegas. He says there's no rush from his end or the team on an extension but he feels talks will pick up in the next few weeks or months. Wants to stay in LA. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) September 10, 2025

Kempe går in i den sista säsongen av det fyraårskontrakt han skrev med laget i juli 2022. Avtalet har en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar med en modifierad klausul mot att flyttas, där spelaren måste lämna in en lista på tio lag dit han inte kan bli trejdad. Det har tidigare rapporterats att han vill ha ett långtidskontrakt med Kings värt tio miljoner dollar per säsong – närmare 100 miljoner svenska kronor. Kings ska ha kontrat med att de är villiga att ge honom nio miljoner per säsong.

Adrian Kempe – en ledande spelare för Los Angeles Kings

Kempe har varit en viktig spelare för Kings de senaste åren och bidragit både med skicklighet och tuffhet till ett lag som varit en återkommande Stanley Cup-utmanare. Den svenske forwarden har varit topp tre i poängligan i var och en av de fyra senaste säsongerna, inklusive att han ledde Kings med 75 poäng under säsongen 2023/24.

Förra året gjorde Kempe flest mål i laget med 35, samt 73 poäng på 81 matcher, och var den ende King som nådde 70 poäng under 2024/25. Han fortsatte med att göra tio poäng i första slutspelsrundan, även om L.A. slogs ut av Edmonton Oilers (igen) efter sex matcher.

På 630 NHL-matcher i grundserien, samtliga med Kings, har Kempe gjort 194 mål och 207 assist för totalt 401 poäng, med ytterligare 29 poäng på 28 slutspelsmatcher.

Kempe är inte den ende King som just nu står på listan över att bli obegränsat fri agent efter säsongen 2025/26. Forwarden Andrej Kuzmenko går in i sista säsongen av sitt kontrakt, som har en lönetaksträff på 4,3 miljoner dollar. Dessutom har Anze Kopitar ett år kvar på sitt avtal, även om hans framtid på isen fortfarande är osäker.

Enligt PuckPedia beräknas Kings ha över 33,7 miljoner dollar i lönetakutrymme inför säsongen 2026/27, då lönetaket väntas stiga till 104 miljoner dollar.

Source: Adrian Kempe @ Elite Prospects