Los Angeles Kings och Adrian Kempe uppges stå en bit ifrån varandra i förhandlingarna.

General managern Ken Holland är dock hoppfull att parterna ska hitta en lösning.

– Han är vår högsta prioritet, säger han till RG.

Ken Holland och Adrian Kempe.

Foto: Bildbyrån

Adrian Kempe har ett år kvar på sitt avtal med Los Angeles Kings, men redan nu är NHL-klubben angelägna om att förlänga avtalet med den svenske storstjärnan. Enligt The Fourth Periods insider David Pagnotta ska Kempe vara ute efter ett åttaårskontrakt med en lönetaksträff på tio miljoner dollar, vilket innebär att avtalet skulle vara värt runt 750 miljoner kronor.

Riktigt så mycket ska Kings inte vara villiga att erbjuda Kempe, parterna ska stå ungefär en miljon dollar i lönetaksträff ifrån varandra, men enligt general managern Ken Holland är det klubbens högsta prioritet att säkra upp den svenske storstjärnan.

– Vi vill sajna upp honom. Jag har haft några korta samtal med (agenten) J.P. Barry. Vi ska komma igång här inom kort. Han är vår högsta prioritet. Jag tror att han vill stanna och vi ska se om vi kan dra igång processen och förhoppningsvis hitta en lösning, säger Holland till RG.

Adrian Kempe blev poängkung i Kings

Den 28-årige svensken har i dag en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar, vilket gör honom till den delat femte dyraste spelaren i Kings trupp tillsammans med Phillip Danault. Kempe blev Kings interna poängkung förra säsongen med 73 poäng (35+38) på 81 matcher.

– Han kan spela på bägge kanterna. Han är en bra skridskoåkare. Han är helt enkelt en riktigt bra spelare över hela isen och en väldigt viktig spelare för oss, säger Holland.

Adrian Kempe har spelat i Los Angeles Kings organisation sedan 2015 och har sedan dess samlat på sig 401 poäng på 630 matcher i NHL. Sedan Kempe debuterade i NHL i februari 2016 är han den 13:e poängbästa svensken i ligan.