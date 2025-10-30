Förhandlingarna mellan Adrian Kempe och Los Angeles Kings tycks ha gått i stå. Enligt insidern David Pagnotta har det inte gjorts några större framsteg i samtalen kring ett nytt kontrakt – trots att båda sidorna är sugna på en fortsättning.

– För mig är det helt förbryllande, säger Pagnotta i DailyFaceoff Rundown.

Adrian Kempes kontraktsförhandling med Los Angeles Kings uppges gå trögt. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Adrian Kempe är på väg att spela ut sitt fyraårskontrakt värt 5,5 miljoner dollar per säsong med Los Angeles Kings. Förhandlingarna kring en förlängning går dock trögt. Efter den senaste tidens feta kontrakt till spelare som Kirill Kaprizov och Kyle Connor har den svenske forwarden satt sig i ett bra utgångsläge, något som gjort att hans företrädare kunnat begära en högre lön än man initialt trodde.

David Pagnotta på The Fourth Period rapporterar i podcasten DFO Rundown att det råder stiltje i kontraktssamtalen, något som förvånar honom.

– Det här kommer att hamna på över elva miljoner dollar (per år), enligt allt man hört. Och signalen jag fått är att ingenting är nära förestående… Det här är inte ens i närheten, säger han.

– För mig är det helt förbryllande. Det råder ingen tvekan om att Kempe vill vara där. Och för Kings borde det inte råda någon tvekan om att de vill ha honom i LA på lång sikt.

Adrian Kempe toppar Kings poängliga – överlägset

Adrian Kempe har utvecklats till Kings mest pålitliga spelare de senaste åren. Med kaptenen Anze Kopitars pension efter den här säsongen kommer hans betydelse för klubben bara att bli större. Den här säsongen har han svarat för 14 poäng (5+9) på de inledande elva matcherna. Överlägset flest i laget.

Hans nya kontraktet förväntas bli ett av, om inte det allra största som en svensk NHL-spelare undertecknat med en årslön på elva till tolv miljoner dollar per säsong. Det skulle betyda att kontraktsvärdet över åtta år kan närma sig en miljard svenska kronor.

David Pagnotta ser i alla fall ljus i mörkret i förhandlingarna.

– Det är inte bara mörker och elände. De har inte skällt ut varandra. De har inte lagt på luren… När som helst kan de ta det där samtalet. Så det är ett gott tecken. Åtminstone är kommunikationslinjerna öppna, fönstret står fortfarande på glänt från båda håll.

