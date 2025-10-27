BODIN: Snart är han NHL:s bäst avlönade svensk

Adrian Kempe är långt ifrån att vara den svensk som fått de största rubrikerna på senare år. Men det kommer han sannolikt att få inom en snar framtid. Uffe Bodin tror att Los Angeles Kings-forwarden snart blir NHL:s bäst betalde svenska spelare.

När Elias Pettersson härom året skrev det största NHL-kontraktet en svensk spelare någonsin skrivit hymlade han inte. I en intervju med Sportsnets Elliotte Friedman erkände Vancouver Canucks-centern att det hade betydelse för honom att hans kontrakt hade en snittlön (11,6 miljoner dollar) som översteg William Nylanders och Erik Karlssons tidigare rekordlöner (11,5 miljoner dollar).

– Jag ska inte ljuga, jag var lite tävlingsinriktad där, sade Pettersson.

Nu kan det vara en tidsfråga innan han halkar ned till andra plats på den svenska lönelistan. En annan svensk ser nämligen ut att kunna bräcka honom. Nämligen Adrian Kempe.