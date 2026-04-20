Här ryker svenskarna ihop − hämnas efter tjuvsmällen

Adrian Kempe var i hetluften i natt då han gav sig på både Nathan MacKinnon och Cale Makar.

Då klev OS-lagkamraten Gabriel Landeskog in och markerade mot Kempe.

Gabriel Landeskog tröttnade på Adrian Kempe och svenskarna rök ihop i natt.

Det blev oväntat jämnt i natt mellan NHL:s bästa lag, i grundserien, Colorado Avalanche och nederlagstippade Los Angeles Kings i den första slutspelsmatchen i natt.

Det stod länge 0-0 innan finländaren, och Stanley Cup-hjälten från 2022, Artturi Lehkonen bröt dödläget för Colorado efter 35 minuters spel. Colorado kunde sedan vinna en tajt match med 2-1 sedan målvakten Scott Wedgewood stått för en stark insats och räddat 24 av 25 skott. ”Avs” leder därmed serien, precis som väntat, med 1-0 i matcher även om det blev jämnare än vad många hade trott på förhand.

Adrian Kempe i hetluften − rök ihop med Gabriel Landeskog

Los Angeles Kings plan i matchen var dock tydlig. De försökte ta sig in under skinnet på Colorado och deras superstjärnor. Bland annat var svenske Adrian Kempe inblandad i ett flertal situationer. Kempe var minst sagt het i matchen och gav sig på både skyttekungen Nathan MacKinnon samt backeleganten Cale Makar i olika situationer. Kempe var framme och delade ut tjuvsmällar på både MacKinnon och Makar efter avblåsning i ett försök att reta upp stjärnorna.

Det ledde till att Colorados lagkapten Gabriel Landeskog klev in och markerade mot Adrian Kempe. Landeskog och Kempe, som var lagkamrater för Tre Kronor under OS, rök då ihop i en kortare uppgörelse innan ena linjedomaren klev emellan och särade på svenskarna.

Landeskog och Colorado fick dock det sista skrattet i matchen eftersom de vann med 2-1.

Colorado Avalanche − Los Angeles Kings 2−1 (0-0,1-0,1-1)

Colorado: Artturi Lehkonen (1), Logan O’Connor (1).

Los Angeles: Artemij Panarin (1).

Colorado Avalanche leder serien med 1-0 i matcher.

