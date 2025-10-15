Vegas förstemålvakt Adin Hill lämnade nattens 4-2-seger mot Calgary med en skada. Det kan öppna för att Carl Lindbom kallas upp och får debutera i NHL.

– Han har uppenbarligen en underkroppsskada, säger coachen Bruce Cassidy om Hill.

Adin Hill utgick med skada – vilket kan öppna för Carl Lindbom.

Vegas vann med 4-2 i nattens match mot Calgary, sedan en glödhet Jack Eichel gjort två mål. Men det kan ha varit en dyrköpt seger för den uppsnackade Stanley Cup-utmanaren. Lagets förstemålvakt Adin Hill tvingades nämligen lämna isen redan innan åtta minuter var spelat.

Kort efter att Mikael Backlund gett Calgary ledningen föll Hill till isen när hans hjälm åkte av efter att han räddat två skott i rad från Matt Coronato och Rasmus Andersson. Han reste sig upp och spelade klart perioden, men återvände inte sen inte för resten av matchen.

– Jag vet inte var Adin står just nu, han har uppenbarligen en underkroppsskada. Jag vet inte hur allvarlig den är, säger coachen Bruce Cassidy enligt nhl.com.

Då kan Carl Lindbom kallas upp

I Hills frånvaro fick schweizaren Akira Schmid göra sin andra match för säsongen. Han släppte snabbt in Blake Colemans 2-0-mål, men spikade sen igen resten av matchen.

– Det var en tuff situation för Schmid att komma in i. Vi hamnade i ett 2-0-underläge. Men sen höll han oss kvar i matchen tills dess att vi fick kontroll på spelet, säger Cassidy.

– Han har spelat bra varje gång han har varit inne för oss.

Men om Adin Hill skulle ha ådragit sig en skada som tvingar honom till vila kommer det öppna för att Carl Lindbom kallas upp och – eventuellt – får göra sin NHL-debut. Vegasjournalisten Jesse Granger menar att det är den svenske talangen som står näst på tur.

Uppges ha värvat skandalomsusade målvakten

22-åringen gjorde en bra debutsäsong i farmarligan och har hunnit stå en match i AHL den här säsongen. Då räddade han 28 av 30 skott när Henderson Silver Knights föll med 2-1 efter förlängning mot Abbotsford Canucks.

Samtidigt uppges Vegas – orelaterat till den här skadan – ha gjort klart med den skandalomsusade Carter Hart. Hart får inte spela i NHL förrän den första december efter att han varit misstänkt i den kanadensiska gruppvåldtäktshärvan. Anklagelser som han frikändes ifrån.

Hart väntas presenteras som ny Vegas-spelare redan idag, men får alltså inte spela förrän den första december.

Calgary – Vegas 2-4

Calgary: Matt Coronato, Mikael Backlund

Vegas: Jack Eichel x2, Kaedan Korczak, Tomas Hertl

