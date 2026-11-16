Storstjärnans svenska radarpartner: "Funnit kemi"

Adam Wilsby har fått ökat förtroende i Nashville Predators – intill storstjärnan Roman Josi. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Efter närmare 150 AHL-matcher har Adam Wilsby inte bara etablerat sig i NHL. Den här säsongen har 26-åringen från Stockholm imponerat stort intill lagkaptenen och storstjärnan Roman Josi i Nashville Predators första backpar.

I podcasten The Sheet med Jeff Marek och Greg Wyshynski berättar den tidigare NHL-måvakten Chris Mason, numera expertkommentator för Predators tv-sändningar, om den tidigare Skellefteåbackens häftiga utveckling.

– Det är en intressant karriärutveckling, säger Mason om Wilsby. För varje gång han har nått den där höga nivån har han blivit skadad. Det hände förra året och det hände året innan dess. Men han har farten och även om han är lite mindre undviker han inte det fysiska spelet. Han är solid defensivt.

Wilsby spelade 58 matcher för Predators förra säsongen efter att ha haft ett avbrott med en underkroppsskada under hösten, alldeles innan NHL Global Series i Stockholm , samt ytterligare en skadesmäll på vårkanten. Säsongen dessförinnan opererade han axeln och tvingades till en längre rehabperiod.

Adam Wilsbys istid har gått upp ordentligt

Men när han nu äntligen fått vara frisk har spelet flutit på och förtroendet från huvudtränaren Andrew Brunette växt. Den här säsongen snittar han 20.25 minuters speltid per match, näst mest bland lagets backar efter Josi. Det är över tre minuter fler än i fjol när han snittade 17.01 minuter per match.

– De senaste åren har de försökt hitta en partner till Josi, flyttat runt honom men inte hittat rätt. Men nu är Adam Wilsby den killen, säger Chris Mason och utvecklar varför de passar så bra tillsammans.

– De spelar ett liknande spel. Josi är såklart på en annan nivå än de flesta, men Wilsby är en väldigt stark skridskoåkare och båda två kan hoppa upp i banan och följa med i anfallsspelet utan att kompromissa defensiven. De kompletterar varandra eftersom båda två kan gå framåt och ändå hinna tillbaka. De har funnit den här kemin för att båda är så bra på skridskorna.

Offensivt har Wilsby också börjat få större utdelningen till en följd av den större rollen. I nattens förlustmatch mot San Jose Sharks noterades svensken för sin åttonde assist för säsongen när han assisterade till Nils Höglanders 1–3-reducering. Han har nu totalt nio poäng på 21 matcher och är på god väg att överträffa fjolårets personbästa på 15 poäng (1+15).

Förlusten mot Sharks bröt en sex matcher lång segersvit för Predators. De ligger ändå trea i tuffa Central Division med 27 inspelade poäng på 21 matcher, samma poäng som Colorado Avalanche.