Stenberg hyllas för galna passen: "Han har så hög IQ"

Ivar Stenberg stod för två nya poäng inatt.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

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San Jose Sharks visar större och större förtroende för Ivar Stenberg i NHL, och det med önskat resultat.

Trots mål från Nils Höglander, samt assist från Filip Forsberg, var det inte Nashville Predators som drog det längsta strået i nattens svenskduell. Istället fick 19-åringen från Stenungsund sträcka på armarna för sjunde gången denna säsong. Målet kom efter framspelning av Will Smith och innebar 3–0 i matchen tidigt i andra perioden.

Ivar Stenberg stannade på 19:22 i istid, och det i den där toppkedjan med just Smith och Macklin Celebrini. Samtliga klev av isen med minst två poäng, och den svenske talangen satte också igång allt med sin assist till Smiths 1–0-mål.

Stenberg hade kastat sig fram för att nå pucken i en omställning, och fick fram den liggandes till sin kedjekamrat.

– Ivar har klivit rakt in och tagit på sig en stor och viktig roll åt oss. Det är imponerande, men han klarar det för att han har så hög IQ, hyllar Smith i media efter 4–2-segern.

– Det här var nog vår hittills mest lyckade match för säsongen. Vi börjar komma igång, säger också Celebrini efter slutsignal.

Stenberg på väg mot Sundin-nivå i NHL

För Ivar Stenberg innebär de två nya poängen att han står på 14 (7+7) över sina första 23 matcher i NHL. Fortsätter fjolårets JVM-hjälte på det sättet når han 52 över 84, vilket skulle vara en av Sveriges bästa säsonger i ligan av en U20-spelare.

Redan nu har den svenske stortalangen 17:e platsen på den listan. Längst upp är Mats Sundin med 59 poäng 1990/91. Därefter har endast Lucas Raymond och Gabriel Landeskog nått över 50-strecket i den åldern.