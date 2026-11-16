Här spårar det ur vid slutsignal – svenskarna i jättebråk

Pettersson och Andersson i fajt på slutsignal.

Foto: X (sportsnet/montage).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Vancouver Canucks stod för en rejäl skräll när man inatt lyckades 6–3-besegra Vegas Golden Knights och vinna för första gången på sju raka matcher. Bakom allt låg också lagets svenskar. Elias Pettersson och Linus Karlsson med ett respektive två mål, och Jonathan Lekkerimäki, Liam Öhgren, Tom Willander med varsina assistpoäng.

Jumbons skalp togs dock inte emot väl, och vid slutsignal rök samtliga spelare på isen i T-Mobile Arena ihop.

Efter tekningen och matchens slut kastade sig Vegas-backen Jeremy Lauzon över Elias Pettersson (backen), samtidigt som kollega Rasmus Andersson kastade sig in i det hela med ett skutt. När allt lugnat ner sig delades hela 60 utvisningsminuter ut, och de båda svenska backarna som varit mitt i allt straffades båda.

– Om vi inte tog dem på tillräckligt allvar? Resultatet antyder väl det, säger Vegas Mark Stone efter slutsignal.

Karlsson hyllas stort: "Sådant vi lärt oss att förvänta"

Victor Olofsson stod för ett av Vegas Golden Knights mål i matchen, men de största lovorden efteråt fick Vancouver och inte minst Linus Karlsson. Svensken som punkterade det hela med 6–3 i tom bur ett par minuter innan det stora bråket.

– Han hittar verkligen sitt spel och gör de saker han är bra på. Titta bara på honom vid hans mål. Hur han hanterar uppspelet och spelet längs sargen för att få ut oss ur zonen – det är sådant "Karly" är bra på. … Att han får utdelning, och att han dessutom är ute på isen i spel fem mot sex – där han vet exakt var han ska befinna sig rent positionsmässigt – det gjorde han bra. Men det är också sådant vi har lärt oss att förvänta oss av honom, säger Vancouver-coachen Manny Malhotra till media.

Se det stora bråket nedan: