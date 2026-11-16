Svensken omutlig i AHL: 74 räddningar på två matcher

Victor Östman gör succé i AHL.

Foto: AHL (skärmdump).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Av de svenska målvakterna i AHL toppades Victor Östman endast av Erik Portillo och Carl Lindbom under förra säsongen. Det sett till räddningsprocent över de 36 grundseriematcher den tidigare HV71-målvakten gjorde för sitt Coachella Valley Firebirds.

Nu har den 26-årige burväktaren växlat upp ordentligt även 2026/27.

Efter förra lördagens förlust mot Tucson Roadrunners valde Coachella att kasta in svensken i buren igen. Resultatet blev 31 av 34 räddningar, och Östman behöll sin plats till slutet av kommande veckan. 35 av 36 möjliga där gav en 2–1-seger, och natten till idag (måndag) toppades även detta med 39 av 40 mot Abbotsford Canucks.

Blev matchens lirare igen

Även nattens match var en 2–1-seger, men efter åtta straffomgångar. Till slut fick Östman det sista ordet och klappades om av sina lagkamrater. För andra matchen i rad blev svensken också utsedd till matchens lirare.

Stockholmaren står nu på 48 matcher i AHL, och väntar på den första ordentliga chansen i NHL med sitt Seattle Kraken. 2024/25 kom debuten i form av 20 minuters spel, och i april blev det 33 av 35 räddningar i en 0–2-förlust mot Colorado Avalanche.

Kontraktet i Seattle Kraken går ut efter 2026/27-säsongen.