Veckans lag #7: "Ser ännu vassare ut efter nya kontraktet"

Det här var kanske den galnaste SHL-veckan för säsongen. Vi fick se flera sjuka resultat, vi fick se hattricks, vi fick dessutom se ett par lag distansera sig från botten - medan andra lag gjorde bottenstriden ännu tajtare.

Det var med andra ord inte helt enkelt att plocka ut säsongens sjunde "Veckans lag" i SHL. Men här har vi de sex spelare som imponerade mest den gångna veckan, enligt mig:

Målvakt:

Lars Johansson, Frölunda (2)