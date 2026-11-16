Veckans lag #7: "Ser ännu vassare ut efter nya kontraktet"

Det här var kanske den galnaste SHL-veckan för säsongen. Vi fick se flera sjuka resultat, vi fick se hattricks, vi fick dessutom se ett par lag distansera sig från botten - medan andra lag gjorde bottenstriden ännu tajtare.
Det var med andra ord inte helt enkelt att plocka ut säsongens sjunde "Veckans lag" i SHL. Men här har vi de sex spelare som imponerade mest den gångna veckan, enligt mig:
Målvakt:
Lars Johansson, Frölunda (2)
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