Planen för att knäcka Finland – igen: ”Köra över dem”

Ida Karlsson kan säkra svenskt brons.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Klockan 15.00 idag inleder Sverige sin jakt på en bronsmedalj i danska Herning. Det blev inte final i år heller, vilket kanske inte var så oväntat. I stället väntar match mot ett Finland som Sverige vann över i gruppspelet. Finland förlorade med 5-0 i sin semifinal mot USA medan Sverige fick se sig besegrade med 3-0 mot Kanada.

En av Sveriges bästa spelare i semifinalen och under hela turneringen har varit backen Ida Karlsson.

– Framför allt trodde vi på oss själva. Klart att det var ett skickligt lag vi mötte, men vi vet att vi är så pass starka både som grupp och hockeyspelare så vi trodde verkligen på det. Det är därför det också suger extra mycket, säger Ida Karlsson till hockeysverige.se kort efter semifinalförlusten.



Ida Karlsson sammanfattar matchen:

– Högt tempo och jag tycker ändå att vi skapade kontringar. Det var även lite grinigt, men jag tycker att det passar vår spelstil.

– Framför allt gjorde vi allt för varandra, blockade skott och gjorde det som ett lag där ute.



Hur upplevde du det fysiska spelet och tempot i semifinalen jämfört med då ni spelat mot Finland, Schweiz, Japan och Danmark?

– Kanada var starka där ute. Det var ganska fysiskt och gick fort. Nu får man inte klaga på domaren, men det kunde vara lite ojämnt. Domarna lät oss ändå spela och jag tror att det var till fördel för oss eftersom vi gillar att spela lite fysiskt.

Ida Karlsson: "Enkla svaret är målen"

Är det en spelstil som passar dig?

– Ja, absolut. Jag försöker spela stort där ute och gillar när det är lite fysiskt.



Hur ser du på din prestation i semifinalen?

– Jag kan alltid bli bättre. Helt okej, men jag skulle vilja säga att det finns utvecklingsområden överallt.



Som?

– Som sagt var är Kanada snabba så det gäller att få stopp på deras spelare i egen zon lite tidigare. Inte låta dom få tid och yta. Det skulle jag säga att jag skulle kunna vara bättre på.

– Sedan skulle jag säga att det som fungerade bra var det enkla spelet, att ta det framåt.

Ida Karlsson under gruppspelsmötet med Kanada.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Kanada hade ett stort spelövertag i 50 av 60 minuter, men Ida Karlsson tycker ändå att den stora skillnaden och det som avgjorde var just målskyttet.

– Vi lyckades inte få in pucken så… Enkla svaret är målen.

– Ebba Svensson Träff spelade otroligt bra där bak och har gjort så under hela turneringen. Dom satte puckarna och det gjorde inte vi idag. Absolut att Kanada hade mer skott än oss, men jag tycker ändå att vi hade våra lägen.

– Hade vi varit lite mer framför deras målvakt, i deras ansikten… Vi får se till att vara det mot Finland och trycka dit pucken.

Så ska Sverige slå Finland – igen

Hur snabbt släpper du semifinalen och blickar fram mot mötet med Finland?

– Vi sa efter matchen att man fick vara besviken, men då vi lämnar hallen är det fokus på imorgon (läs: idag).

– Det blir också en snabb omställning eftersom det är match klockan tre, så jag har redan nu fullt fokus på den.



Båda lagen känner varandra väldigt väl, vad blir nyckeln om ni ska vinna över Finland?

– Det gäller såklart att vi är med från start. Dom har också skickliga spelare och är ett snabbt lag.

– I gruppspelsmatchen tyckte jag att vi sköljde över dom direkt och verkligen satte tonen i matchen. Det ska vi göra nu också.



Vad betyder det för självförtroendet att ni vann över Finland så pass klart i gruppspelet?

– Jag har funderat på det. Det är nog lite på gott och ont. Klart att vi tar med oss det och vet att vi kan spela bra. Det har vi visat.

– Samtidigt är nog Finland sjukt revanschsugna. Stänger vi ner deras lag och kör över dom så hoppas jag att dom kommer tappa spelsuget ganska snabbt.



Vad skulle det betyda för dig och laget om ni lyckas spela hem bronset till Sverige?

– Jättemycket såklart. Vi är en så pass stark grupp och visat under hela turneringen att vi gör det här tillsammans.

– Vi kanske har våra 60 tuffaste och hårdaste minuterna i VM imorgon (läs: idag), avslutar Skogsbo-fostrade Ida Karlsson.