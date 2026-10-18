Jets-kaptenens besked till Hellebuyck: ”Kommer krävas samtal”

Adam Lowry kan återförenas med Connor Hellebuyck nästa vecka. Foto: James Carey Lauder-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Det kan bli en spänd stämning i Winnipeg Jets om Connor Hellebuyck återvänder till laget.

Efter lördagens 2–3-förlust mot Carolina Hurricanes fick Jets lagkapten Adam Lowry frågor om uppgifterna från Sportsnets Elliotte Friedman. Enligt reportern löper Hellebuycks avstängning ut den 23 oktober .

– Det är fortfarande lång tid kvar tills dess, så vi får se, sade Lowry till reportrarna efter matchen.

Kaptenen betonade att laget fokuserar på det som går att påverka och att spelarna vill utvecklas varje dag med målet att vinna Stanley Cup.

– Självklart saknar vi en viktig del av laguppställningen, oavsett om man ser till resurserna eller spelaren själv. Men det här är vad vi har att jobba med. Man måste göra sitt bästa oavsett vilken situation man hamnar i, sade Lowry.

Winnipeg stängde av Hellebuyck utan lön efter att målvakten uteblivit från träningslägret. Den trefaldige Vezina Trophy-vinnaren, som utsetts till NHL bästa målvakt tre gånger, begärde en trejd från klubben under sommaren.

Lowry: ”Han är en god vän till mig”

Lowry fick även frågan om spelarna skulle välkomna Hellebuyck tillbaka till laget. Kaptenen gjorde ingen hemlighet av att han är besviken över hur situationen har utvecklats.

– Som jag sade i juli, och sedan i juli och september … han är en god vän till mig. Gillar jag beslutet och hur länge det här har dragit ut på tiden? Nej. Men vi kommer att hantera situationen när den uppstår.

– Självklart är vi besvikna över utfallet. Han är en av världens bästa målvakter. Men om han dyker upp kommer det att krävas samtal. Det kommer att behöva bli en sådan där situation där man får lägga det bakom sig, sade Lowry.

Winnipeg tappade en 2–1-ledning till en 2–3-förlust mot de regerande Stanley Cup-mästarna hemma i Canada Life Centre på lördagskvällen. Den tidigare Jets-spelaren Nikolaj Ehlers visade att släkten är värst genom att skjuta segermålet för Carolina.