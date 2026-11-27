Viktor Klingsell har imponerat stort i Hockeyallsvenskan under hösten. Foto: Patric Söderström / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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Se inslaget om Kalmar och Viktor Klingsell i videospelaren!

Efter 6–1-segern mot AIK Hockey senast är Kalmar HC ny serieledare i Hockeyallsvenskan inför kvällens derby mot IK Oskarshamn.

Framträdande i den senaste matchen, med två mål och en assist, var den 19-årige forwarden Viktor Klingsell. Lånet från Skellefteå AIK har imponerat stort under hösten och toppar också juniorernas poängliga i allsvenskan med 23 poäng (10+13) på 23 matcher. Det gör att han ligger fyra i den totala poängligan.

– Jag har svårt att se att Magnus Hävelid ska kunna hålla honom utanför JVM-truppen nu som han spelar, säger Uffe Bodin i podcasten All In Hockey.

– Nej, han är given, menar Måns Karlson. Han har så mycket fast han är så ung och har spelat så pass lite seniorhockey. Dels har han bra, teknik, spelförståelse och kan göra poäng, men dels också en mognad i spelet och verkar redo för seniorhockeyn.

Skellefteå nästa för Viktor Klingsell

Efter en dominant säsong i U20 Nationell i fjol, där Klingsell stod för 43 poäng på 25 matcher, fick han göra tolv SHL-matcher där det första målet också kom med Skellefteå. Han lånades även ut åtta matcher till Östersunds IK och svarade där för sju poäng (1+6).

Nu återstår det att se hur lång tid det tar innan han är en SHL-spelare på heltid i Skellefteå.

– Vilken juvel de sitter på till nästa säsong, säger Karlsson.

– Verkligen, det är en lågoddsare att han kommer att slå sig in där nästa säsong, och kanske till och med vara en tongivande spelare baserat på vad vi har sett här och även i juniorlandslaget, säger Bodin.

Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid presenterar sin trupp till Junior-VM i Edmonton och Red Deer på fredag nästa vecka.

Se inslaget om Kalmar och Klingsell i videospelaren ovan, eller lyssna på podcasten nedan.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.