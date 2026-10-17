Uppgifter: Då kommer Connor Hellebuyck att återvända

Connor Hellebuyck kan vara på väg tillbaka till Winnipeg. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Connor Hellebuycks framtid i Winnipeg Jets är fortsatt oviss. Men nu kommer nya uppgifter om att målvakten snart kan återvända till laget.

Enligt NHL-insidern Elliotte Friedman meddelade Hellebuyck Jets redan före säsongspremiären den 2 oktober att han hade för avsikt att avsluta sin strejk och ansluta till laget igen. Men han kommer att få vänta med det till kommande fredag, den 23 oktober.

Anledningen var att Hellebuyck inte hade fått klubbens tillåtelse att utebli från träningslägret. Det gav Winnipeg möjlighet att agera disciplinärt med stöd av NHL kollektivavtal.

Winnipeg stängde av Hellebuyck

Friedman hänvisar till artikel 15.13(c)(v) i kollektivavtalet mellan NHL och spelarfacket NHLPA. Där framgår att en spelare som uteblivit från träningslägret utan tillstånd kan stängas av under en skälig tidsperiod när han återvänder till klubben.

Enligt Friedmans källor sträcker sig den aktuella avstängningen till och med nästa fredag. Det innebär att Hellebuyck då skulle kunna återansluta till Winnipeg, förutsatt att situationen inte får en annan lösning innan dess.

Bakgrunden till konflikten är att Hellebuyck har valt att hålla sig borta från laget efter att ha begärt en trejd under sommaren. Trots att hans önskan inte lyckades bli uppfylld fick han aldrig tillåtelse att skippa träningslägret, varpå avstängningen trädde i kraft när han inte dök upp.

Vill bort från Jets

Den önskade trejden skulle kunna lösa situationen, men hittills har ingen av de övriga 31 NHL-klubbarna mött de krav som Jets satt upp för att släppa den tidigare Vezina- och Hart Trophy-vinnaren.

Connor Hellebuyck hade ett mediokert fjolår med Winnipeg Jets efter att ha varit ligans MVP säsongen 2024/25. Men under en säsong där Jets missade slutspel lyckades målvakten ändå uppleva karriärens stora höjdpunkt när han förde USA till OS-guld via en makalös insats i finalen mot Kanada.

33-åringen är inne på tredje året på ett åttaårskontrakt med en lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar. Hittills har hans frånvaro från Winnipeg kostat honom över sju miljoner kronor i utebliven lön, enligt sajten hellebucks.com .