Når 1 000 NHL-matcher – i en karriär märkt av glädje och sorg

I natt spelar Adam Larsson sin 1 000:e NHL-match. Bakom milstolpen döljer sig en resa präglad av både djup sorg och stor glädje – från pappans plötsliga bortgång till lyckan över att bli pappa själv.

– Jag tror han skulle vara väldigt, väldigt stolt över mig, säger Larsson till NHL.com om pappa Robert inför jubileumsmatchen i Florida.

Adam Larsson når milstolpen 1 000 NHL-matcher i natt – efter en lång karriär märkt av ytterligheter. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

När Adam Larsson kliver ut på isen för sin 1 000:e NHL-match mellan hans Seattle Kraken och Florida Panthers i natt är det inte bara ännu en siffra i statistiken. Det är en höjdpunkt i en karriär som formats lika mycket av livet utanför hockeyn som av prestationerna på isen.

För 33-åringen har resan handlat om att acceptera verkligheten – både det vackra och det smärtsamma – och att hela tiden fortsätta framåt.

Utöver att spela sin 1000:e NHL-match skulle han ha kunnat sitta på en av NHL:s längsta sviter för antalet spelade matcher i rad. Anledningen till att den står på 343 matcher i stället för 501 är den bästa man kan tänka sig. Han valde nämligen att skippa en match när dottern Alba föddes för två år sedan.

– Sviten var egentligen inte viktig i våra liv. Det här var det största ögonblicket i livet. Vår dotter var allt som betydde något. Det var självklart att jag skulle vara där, säger Larsson i en lång intervju med NHL.com.

Faderskapet har förändrat honom. Den tidigare så kompromisslöse backen har fått ett nytt perspektiv – men också en ny utmaning.

– Om jag ska vara ärlig så har bortamatcherna blivit lite tuffare på det sättet. Att vara borta från henne.

När han inte är i ishallen försöker han ta igen varje förlorad stund tillsammans med familjen. Det är där han hittar balansen. Vikten av det har han fått lära sig den hårda och smärtsamma vägen.

Den största sorgen föregick den största glädjen

För långt innan glädjen över att bli pappa, drabbades Larsson av en förlust som förändrade honom i grunden.

I januari 2018 fick han ett telefonsamtal under en morgonvärmning med dåvarande klubben Edmonton Oilers. Hans pappa, Robert, hade kollapsat efter en massiv hjärtattack. Sex dagar senare stängdes respiratorn av. Han blev bara 50 år gammal.

– Man tänker inte att något sådant ska hända. Man får en helt annan syn på livet efter något sådant.

Förlusten var total. Chocken, sorgen och tomheten gick inte att förbereda sig på.

Larsson reste hem till Sverige för begravningen och fick tid att sörja tillsammans med sin familj.

– Det var väldigt svårt. Men samtidigt väldigt vackert. Alla minnen han gav mig och min familj – jag kommer alltid bära med mig dem.

Edmonton Oilers gav honom all tid han behövde – något han än i dag är djupt tacksam för.

– De sa att jag fick ta så mycket tid jag behövde. Jag är för evigt tacksam för det.

Lämnade Edmonton Oilers efter tragedin

Efter ett par veckor valde han ändå att återvända till hockeyn.

– Jag vet att det är vad han hade velat att jag skulle göra. Det var viktigt för mig.

Sorgen försvinner aldrig. Den finns kvar, som en ständig påminnelse.

– Man kan inte ta något för givet i livet. Jag tänker inte på det varje dag, men det påminner mig om att man aldrig vet. Jag försöker bara leva och njuta så mycket jag kan.

Det var också en av anledningarna till att Larsson till slut lämnade Edmonton. Minnet av pappans bortgång fanns kvar överallt.

I Seattle fick han en nystart – både som spelare och människa. Den nya NHL-klubben plockade upp den svenske backen i expansionsdraften 2021 och skrev omedelbart ett fyraårskontrakt med honom. Ett kontrakt som sedan förlängts med ytterligare fyra år, till 2029.

Adam Larsson har funnit trygghet och stabilitet i Seattle Kraken. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

En faders arv

Relationen till pappan var central i Larssons liv. Robert Larsson, själv hockeyspelare, lade grunden till sonens karriär och lärde honom vad som krävs för att lyckas.

– Vi lade ner otroligt mycket tid tillsammans. Han var aldrig snäll mot mig på isen. Han visade vad som krävdes. Det var tufft, men han brydde sig enormt mycket.

En av de viktigaste lärdomarna var enkel – men kompromisslös:

– Han brukade säga att det enda skälet att inte spela är om du ligger kvar på isen och måste bäras av.

Det är en inställning som följt Larsson genom hela karriären – och som speglas i hans slitstyrka och pålitlighet.

”Det som betyder mest för mig är att jag har en dotter”

Mitt i allt det svåra kom också ljuset.

När dottern Alba föddes förändrades allt igen – den här gången till något bättre.

– Han har alltid velat bli pappa, säger Adam Larssons fru Vera. Och bandet mellan Adam och vår dotter är så speciellt. Han älskar att vara med henne.

Det är också därför den där missade matchen för två år sedan inte betyder någonting, en bruten iron man-svit till trots.

– Det som betyder mest för mig är att jag har en dotter, säger Larsson.

Adam Larsson når 1 000 NHL-matcher

När Larsson nu når 1 000 matcher i NHL som den 23:e svensken genom tiderna är det ett kvitto på hans uthållighet, professionalism och karaktär. Men framför allt är det ett bevis på något annat: hans förmåga att ta sig igenom livets ytterligheter.

Från den djupaste sorgen till den största glädjen.

Från att förlora sin pappa till att själv bli pappa.

Och genom allt – fortsätta framåt.

– Jag tror att han skulle vara väldigt, väldigt stolt, säger Larsson om sin pappa.

Adam Larsson valdes som fjärde spelare av New Jersey Devils i NHL-draften 2011. Foto: AP Photo/Jim Mone

Adam Larssons karriär i korthet

Spelade 87 elitseriematcher med Skellefteå AIK mellan 2009 och 2011.

Tog JVM-brons med Juniorkronorna 2010.

Draftades som fjärde spelare i första rundan av New Jersey Devils 2011.

Gjorde fem säsonger med Devils mellan 2011 och 2016 innan han trejdades till Edmonton Oilers i utbyte för Taylor Hall.

Spelade fem säsonger med Oilers mellan 2016 och 2021 innan Seattle Kraken plockades upp honom i expansionsdraften.

Vann VM-guld med Tre Kronor i Köpenhamn 2018 – togs ut i turneringens All-Star Team.

Tog ett VM-brons med Tre Kronor i hemma-VM förra året.

Är inne på första året av ett fyraårskontrakt värt 5,25 miljoner dollar per säsong.

Ska enligt Puckpedia ha tjänat runt 50 miljoner dollar under NHL-karrären.

Fakta: NHL-svenskarna med 1 000 NHL-matcher

* 24 mars 2026