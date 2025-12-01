Adam Ginning tog plats i Philadelphia Flyers inför säsongen. Men efter fem NHL-matcher tidigt på säsongen hamnade han i AHL – och nu riskerar det att bli fler matcher i farmarligan efter att klubben satt upp 25-åringen på waivers.

Adam Ginning har satts upp på waivers av Philadelphia Flyers. Foto: AP Photo/Matt Slocum

Det var ett starkt träningsläger som banade väg för Adam Ginnings plats i Philadelphia Flyers trupp vid säsongsstarten. Han konkurrerade bland annat ut landsmännen Emil Andrae och Helge Grans i kampen om en NHL-tröja.

Under säsongens första månad var han också ombytt i fem matcher innan coachen Rick Tocchet satte honom åt sidan. Ginning satt på läktaren i nästan en månad innan Flyers skickade ned honom till farmarlaget Lehigh Valley Phantoms i AHL för en två veckor lång så kallad ”conditioning stint”. När han nu avslutade den i helgen kom beskedet att Linköpingsprodukten hamnar på waivers.

Adam Ginning kan hamna i AHL igen

Det innebär att övriga 31 klubbar i NHL har fram till kvällen, svensk tid, på sig att göra anspråk på backens tjänster. Gör ingen det kan Flyers placera honom i AHL på mer permanent basis.

Den 25-årige östgöten, flyttade över till Nordamerika efter att ha vunnit SM-guld med Färjestad 2022. Sedan dess har han gjort 16 NHL-matcher för Flyers och noterats för ett mål. I fjol blev det bara ett framträdande i NHL och 17 poäng (2+15) på 69 AHL-matcher för Ginning, som valdes av Flyers i andra rundan av NHL-draften 2018. Totalt har det blivit 200 framträdanden i AHL.

I Lehigh Valley Phantoms finns sedan tidigare backen Helge Grans samt forwardsduon Oscar Eklind och Carl Grundström. Emil Andrae, som inledde också säsongen i AHL, har fått fler och fler chanser med Flyers sista tiden. Han står noterad för sex poäng (1+5) på 14 matcher med Flyers och tycks ha spelat till sig en ordinarie tröja i laget.

Source: Adam Ginning @ Elite Prospects