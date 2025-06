Svensken belönas – förlänger med Rangers

Det blir en fortsättning i New York Rangers för svenske Adam Edström.

Den 24-årige forwarden belönas med en förlängning på två år i NHL-klubben.

Adam Edström i Rangers. Foto: Bildbyrån/Dennis Schneidler.

När Adam Edström klev in i 2024/25-säsongen hade han endast elva NHL-matcher bakom sig. Detta då hans första hela år i Nordamerika främst spenderats i AHL-laget Hartford Wolf Pack.



Nu ser läget helt annorlunda ut.



Efter en hel säsong med endast spel i NHL (51-matcher) kan den tidigare SHL-spelaren konstatera att han spelat sig till ett nytt kontrakt. Denna förlängning presenteras natten till tisdag och innebär ett tvåårskontrakt med Rangers värt 975 000 dollar per säsong. Någon som NY Post Larry Brooks rapporterar.



Allt detta efter att han inför säsongen utsågs till vinnare av ”Lars-Erik Sjöberg Award”, som tilldelas Rangers bästa rookie under träningslägret.

I toppen – bland NHL-rookies

Insatserna som gjort att Edström sedan förtjänat detta kontrakt har bland annat innehållit sju mål och fyra assist på 62 NHL-matcher, under de två senaste säsongerna, men även en del imponerande underliggande statistik i Rangers.



När svensken åkte på en underkroppsskada i februari hade han nämligen fjärde flest tacklingar bland NHL-rookies, samt trea i Rangers i antal tacklingar (94). Karlstad-killen kom dock inte tillbaka i spel efter smällen och avslutade därmed säsongen på skadelistan.



Innan Adam Edström åkte över till Nordamerika hann han med fem säsonger i SHL med totalt 189 grundseriematcher.