Adam Edström slog sig in i NHL under fjolårssäsongen och fanns till en början med i New York Rangers laguppställning även i år. Nu har den storväxte forwarden dock åkt på en skada som ser ut att hålla honom från spel en längre tid, detta rapporterar NHL-insidern Vince Z. Mercogliano på X.

Adam Edström. Foto: Ron Chenoy/Bildbyrån.

Det var under fjolårssäsongen som forwarden Adam Edström slog sig in i NHL på riktigt – då noterades 25-åringen för nio poäng (5+4) på 51 matcher. Den här säsongen fanns Edström med i truppen från start, och han taktar mot en poängbättre säsong med sina fyra poäng (2+2) på 24 matcher. Forwarden har dock åkt på en skada som är värre än befarat och nu sätter klubben upp honom på ”lont term injured reserve”-listan.

”Han har inte utvecklats så väl som de hoppades på, så laget tar den här vägen”, skriver NHL-insidern Vince Z. Mercogliano på X.

Detta innebär att 25-åringen förväntas missa tio matcher och 24 dagar, vilket enligt NHL:s regler tillåter klubben att räkna bort Edströms lön från deras totala spelarbudget. Detta frigör i sin tur den summan från deras ”salary cap”, vilket gör att de kan använda de pengarna till ytterligare värvningar.

