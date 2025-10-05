Snart släpps pucken i NHL-säsongen 2025/26. Matt Larkin har tittat i spåkulan och hittat 25 djärva förutsägelser inför säsongen. Allt från Sidney Crosbys framtid till Aleksandr Ovetjkins avsked – och vilka som vinner Stanley Cup 2026.

Matt Larkin förutspår NHL-säsongen 2025/26 – där Sidney Crosby, Matthew Tkachuk, Connor McDavid, Auston Matthews och Aleksandr Ovetjkin spelar bärande roller.

Foto: Bildbyrån/Imagn Images (collage)

Den här texten är ursprungligen publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Om du någonsin har sett The Bachelor på tv vet du att programmets värd, vare sig det varit Chris Harrison eller Jesse Palmer, har en småironisk tradition av att utnämna varje säsong som ”den mest dramatiska hittills.”

Så känner jag inför NHL-säsongen 2025/26. Jag vet att ligan aldrig saknar dramatik, särskilt inte med Edmonton Oilers i två raka Stanley Cup-finaler, men på riktigt… den här säsongen ser ut att bli en av de mest dramatiska någonsin.

Vi har så många historier att följa: från Connor McDavids kontrakt till hur Toronto Maple Leafs klarar sig utan Mitch Marner till de skadedrabbade Florida Panthers och deras jakt på en tredje raka titel.

Hur kommer säsongen att utveckla sig?

Här är 25 djärva förutsägelser inför NHL-säsongen 2025/26

1) Osäker på framtiden men fortfarande övertygad om att Edmonton Oilers snart kan vinna Stanley Cup, skriver Connor McDavid på nytt… för tre år.

McDavid är värd 20 miljoner dollar per år men ”nöjer sig” med något i Kirill Kaprizov-nivå, i hopp om att det ger GM Stan Bowman tillräckligt med lönetakutrymme för att bygga ett mästarlag. Än en gång drar vi igång oron när McDavid går in i sin walk year 2028/29 som 31-åring.

2) Auston Matthews tar Toronto Maple Leafs på sina axlar och vinner sin andra Hart Trophy i karriären.

För varje PHWA-röstare som följer Hart-prisets puristiska mantra – att utmärkelsen går till spelaren som är mest värdefull för sitt lag – kan Matthews berättelse vara kattmynta. Utan den skicklige playmakern Marner vid sin sida kanske Matthews inte leder ligan i mål och han lär inte vara nära toppen i poäng. Men om förra säsongens mystiska skadebekymmer inte håller tillbaka honom igen, och han spelar 75 matcher, kan han göra det med elitspel i båda ändar av isen. Föreställ dig en säsong där Matthews gör 45 mål och 95 poäng och samtidigt spelar försvar av Selke-kaliber i ett Toronto som inte tappar för mycket utan Marner. I det scenariot skulle Matthews bedömas som extremt värdefull för sitt lag. Kanske den mest värdefulla.

Auston Matthews studsar tillbaka. Foto: Nathan Denette/AP Photo/Alamy

3) Amerikanska herrarna bryter äntligen sin långvariga svit utan bäst-mot-bäst-guld och vinner OS 2026.

USA hade varken Quinn Hughes, Charlie McAvoy eller en frisk Matthew Tkachuk i 4 Nations Face-Off och var ändå en enda puck från att vinna turneringen. Den här gången kommer deras djup, för att inte tala om deras fysik, att ta dem till toppen – där de besegrar Kanada i returen.

4) OS största skräll: ett brons som Askungen-saga för Tyskland.

Med Leon Draisaitl, Tim Stützle och JJ Peterka som forwards och Moritz Seider på backsidan har Tyskland aldrig ställt upp med ett så konkurrenskraftigt lag i bäst-mot-bäst-spel. De har en legitim chans att sluta tvåa i Grupp C bakom USA och nå slutspelet, där vilket lag som helst kan stå för en eller två skrällar.

5) Slutspelet eller ej – Tage Thompson fortsätter sin form från 2024/25, når 50 mål och vinner Rocket Richard Trophy.

Den reslige stjärnan har redan säsonger med 47 och 44 mål bakom sig. Han ledde hela NHL i 5-mot-5-mål per 60 minuter förra säsongen. Om Buffalo Sabres bara kan förbättra sitt powerplay till mitten av ligan, kommer Tage och hans fruktade direktskott att leverera en karriärsäsong.

6) Ivan Demidov-mania tar över när den sensationelle rookien ger Montreal Canadiens deras andra raka Calder Trophy.

Demidovs storlek, spelsinne och bländande puckskills ger försvararna mardrömmar, och han är redo att göra avtryck redan under sin första fulla NHL-säsong. I år: minst 65 poäng och utmärkelsen årets rookie. Nästa säsong tar han nästa steg mot superstjärnestatus.

7) Efter en förbättring med tolv poäng förra säsongen tar Utah Mammoth det sista klivet och når slutspelet.

Mammoth tog 89 poäng i fjol, de adderade Peterka, Nate Schmidt och Brandon Tanev, och unga stjärnor som Logan Cooley och Dylan Guenther lär fortsätta växa. De fick dessutom bara halva säsonger från toppfyra-backarna John Marino och Sean Durzi på grund av skador. Satsa på att Utah tar en wildcardplats och spelar slutspelshockey för första gången sedan Bill Armstrong tog över som GM 2020 – då laget fortfarande hette Arizona Coyotes.

8) Betydligt förbättrade under nye coachen Joel Quenneville, men Anaheim Ducks faller precis utanför en wildcardplats.

Deras uppgång från 59 till 80 poäng var förra säsongens största kliv, och de klättrar igen – till 95 poäng – men Central Division tar fem slutspelsplatser, vilket lämnar bara tre åt Pacific. Ändå, med en kärna av Leo Carlsson, Cutter Gauthier, Mason McTavish, Jackson LaCombe, Lukas Dostal och fler, kommer Ducks inte att missa slutspel många år framöver.

Leo Carlsson och Anaheim Ducks faller på målsnöret. Foto: Imagn Images/Bildbyrån

9) Jake Oettinger levererar äntligen en dominant säsong från början till slut och vinner sin första Vezina Trophy.

Dessutom tar han över målvaktsjobbet i Team USA från Connor Hellebuyck och står i mål i den guldvinnande matchen.

10) Med bättre skadelycka rättar New Jersey Devils till kursen och blir ett topp fem-lag i NHL.

Jack Hughes har en relativt frisk säsong, nysignade brodern Luke får ett verkligt genombrott på backsidan, och Devils djupa trupp når klart över 100 poäng.

11) Efter att ha gjort Kirill Kaprizov till en 17-miljonersspelare från nästa säsong, missar Minnesota Wild slutspelet i år.

Det kan avgöras på sista dagen, men ett lag som inte gjorde tillräckligt stora sommarförstärkningar och dessutom måste klara sig länge utan Mats Zuccarello blir passerat av Utah. Backen Zeev Buium blir däremot en fröjd att följa som rookie, samtidigt som Kaprizov står för enastående individuella siffror.

12) Första coachen att få sparken: Andrew Brunette, Nashville Predators.

Predators var en enorm besvikelse förra säsongen, tappade de fem första matcherna och hittade aldrig rätt kemi med sina spännande värvningar. Visst hade de otur med pucken 2024/25, men nu sitter de fast mellan (a) toppveteraner som alla passerat 30 och sin prime, och (b) lovande talanger som ännu är för unga för NHL. Det betyder en ny besvikelse – och GM och klubblegendaren Barry Trotz lär inte ta skulden. ”Bruno” får bli syndabocken.

13) Med sitt veteranfyllda lag på väg nedåt håller GM Barry Trotz utförsäljning i Nashville.

Från Ryan O’Reilly till Jonathan Marchessault och kanske till och med Steven Stamkos – Predators river ned laget vid Trade Deadline, precis som Boston Bruins gjorde förra vintern.

14) Årets mest oväntade 30-målssuccé: Shane Wright i Seattle Kraken.

Kraken har tagit det långsamt med Wrights utveckling, ibland till fansens frustration. Men hans dödliga skott hyllades redan som talang, och det gav 19 mål i fjol på bara 14:04 i snittid per match. Nu etablerad som NHL-spelare kommer han att få fler minuter och fler målchanser – särskilt med Seattles skadade forwards. Med hans effektivitet räcker en måttlig ökning i speltid för att ge en rejäl målökning.

Shane Wright är redo för ett genombrott. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

15) Adam Fantilli gör en säsong av All-Star-kaliber och leder Columbus Blue Jackets till slutspel.

Det är lätt att glömma att Fantilli, trea i draften 2023, var en sådan stjärntalang att han hade gått etta 2022. Han är ett monster. Han gjorde 24 mål och 39 poäng på 44 matcher efter 1 januari i fjol. Jackets var nära slutspel redan då, och med Fantilli som tar nästa steg får de de extra segrarna som krävs för en wildcardplats.

16) Största namnet som byts vid Trade Deadline 2026: Artemij Panarin, New York Rangers.

Blueshirts kan hänga kvar nära slutspel men siktar på de stora förbättringarna genom den tunga UFA-klassen 2026. I stället för att förlänga med Panarin, som fyller 34 den här månaden, kan de byta honom mot ett lass picks och talanger nästa mars. Vem blir toppkandidaten för ”Bread Man”?

17) En tradition beordrad av de uråldriga hockeygudarna: Pittsburgh Penguins slutar sist och vinner draftlotteriet 2026.

Var 21:e år får Pens en generationstalang med förstavalet: Mario Lemieux 1984, Sidney Crosby 2005 – och nu blir det Gavin McKenna 2026.

18) Sidney Crosby stannar i Penguins hela säsongen.

Trots stort intresse runt Trade Deadline väljer Crosby, som är kontrakterad till 2026/27, att inte häva sin no-movement-klausul. Han stannar för att vara mentor åt McKenna nästa säsong. Troligare är att han byter lag vintern 2027, under sitt slutår på kontraktet.

Sidney Crosby förblir en Pittsburgh Penguin – åtminstone ett år till. Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

19) Jevgenij Malkin gör det inte.

”Geno” häver sin no-movement-klausul och går till Panthers för en sista slutspelsresa som avslutning på karriären. Eller? Kanske skriver han på nytt där på ett lagvänligt kontrakt för ännu en chans 2026/27.

20) Det nya slutspelslönetaket leder till chockerande petningar när första rundan inleds.

Dagarna då Tampa Bay Lightning kunde ställa upp med ett lag 18 miljoner över taket i slutspelet är över, och GMs som byter först och tänker sedan vid deadline 2026 tvingas peta några dugliga spelare för att följa reglerna.

21) Washington Capitals når slutspel igen men tar ett tydligt steg tillbaka när alla deras karriärår faller tillbaka till det normala.

Caps hade NHL:s högsta skotteffektivitet fem-mot-fem i fjol, när Aliaksei Protas, Tom Wilson, Dylan Strome, Jakob Chychrun, Connor McMichael med flera satte personbästan i mål. Den här gången jämnas deras pucktur ut, kostar dem 10 poäng i tabellen och trycker ned dem närmare wildcardstriden i öst.

22) Alex Ovetjkin ökar sin målskörd från 897 till 930 och pensionerar sig från NHL vid 40 när kontraktet går ut.

Ovis Capitals når slutspelet för ännu en kort resa, och sedan återvänder han hem för minst en proffssäsong i KHL med moderklubben Dynamo Moskva.

23) Vancouver Canucks gör få förbättringar efter att ha missat slutspel, missar igen – och ryktena om en Quinn Hughes-trade exploderar sommaren 2026.

Bröderna Luke och Jack lär trycka på för en återförening i New Jersey, men Canucks-bossen Jim Rutherford och GM Patrik Allvin lär bjuda in alla intressenter till en blockbusteraffär vid drafthelgen 2026.

24) Buffalo Sabres slutspelstorka når ett rekord på 15 säsonger – och GM Kevyn Adams får sparken.

Hans tid är slut efter sex år och en sommar där han bytte bort Peterka för 75 cent på dollarn. Kanske blir nästa NHL-jobb någonstans där det finns palmer.

25) Carolina Hurricanes besegrar Vegas Golden Knights i Stanley Cup-finalen 2025/26.

Carolina får till den perfekta mixen av toppskytte (Seth Jarvis, Sebastian Aho, Nikolaj Ehlers), djup och framväxande ungdom (Logan Stankoven, Jackson Blake, Aleksandr Nikisjin, Bradly Nadeau), med tillräckligt lönetak för att GM Eric Tulsky ska kunna göra en stor deadlinevärvning – kanske i mål och/eller på forwardssidan. Carolina slår Vegas i en sju matcher lång nagelbitare och blir det första Presidents’ Trophy-lag att lyfta bucklan sedan Chicago Blackhawks 2012/13.