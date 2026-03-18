Petterssons lättnad – torkan över: ”Ändrat mindset”

14 januari mot Ottawa Senators. Utöver OS var detta senaste gången Elias Pettersson nätade. Inatt avslutades till slut svenskens 20 matcher långa torka.

– Jag har fortfarande mycket att göra för att vara där jag vill vara, svarar Vancouver-stjärnan efter 5–2 mot Florida Panthers.

Elias Pettersson har nu nått 200 mål i NHL:s grundserie. Foto: Bildbyrån och X (Canucks).

Under två månaders tid har Elias Pettersson stått kvar på 13 mål i NHL. 20 matcher, samt ett helt OS har passerat, men puckarna har inte velat hitta nät. Inatt hände det till slut. När Vancouver Canucks besegrade de regerande mästarna, Florida Panthers, med 5–2 kom både ett och två mål.

– Jag har bara försökt göra det enklare och skjuta mer. Det hjälper verkligen när de går in, men om jag känner att jag har bra möjlighet så har jag tagit den, säger ”EP40” när han möter media efter segern.

– Det händer. Målen hade kunnat komma tidigare, men det är som det är. Jag är nöjd med de två målen idag.

Båda fullträffar kom från den högra tekningscirkeln – i powerplay. Den första mer rakt in i mål, medan den andra studsade på ett par spelare.

– Det var skönt att få en studs med sig, men jag försöker bara spela på rätt sätt. Jag har fortfarande mycket att göra för att vara där jag vill vara, men definitivt skönt att se två mål idag, säger Pettersson.

200 mål i NHL: ”Har ändrat hela sitt mindset”

Den där studsen innebar samtidigt att Pettersson även nått en milstolpe i NHL. När han stått och stampat har han nämligen legat på 198 fullträffar i sina grundseriematcher. En siffra som nu är 200.

– Det betyder mycket. En cool milstolpe att nå, och förhoppningsvis blir det fler, säger svenske stjärnan.

Tränaren Adam Foote möter sedan själv media, och menar då att man såg hur Pettersson sänkte sina axlar efter det första målet.

– Han har jobbat på det. Ibland fastnar man lite, men man såg i bytena efter det där målet att han hade lite mer fart, och att han ville skjuta mer. Det var fint att se, säger Foote och fortsätter om hur svensken tagit sig ur hålet.

– Jag tror inte att det handlar om hans verktyg eller något sånt. Det är hans arbetsmoral. Han kommer tidigt, hoppas på cykeln efter matcher, och har ändrat hela sitt mindset. Han har gjort det i fyra, sex veckor nu. Även om det inte synts var han nog frustrerad på insidan. Han har gjort vad ett proffs gör, men har också tagit ett till steg i det. Det är fint att se honom mogna på det sättet, och förhoppningsvis fortsätter han. Men man kunde se efter målet att han spelade med mer energi.

Liam Öhgren, Elias Pettersson (backen), Linus Karlsson och Tom Willander noterades samtliga för assist i 5–2-mötet.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects