Zach Rohdin i form när Nyköping vann mot Viggbyholm

Nyköping-seger med 4–1 mot Viggbyholm

Nyköpings Zach Rohdin tvåmålsskytt

Anton Roos Olsen ende målskytt för Viggbyholm

Hemmalaget Nyköping tog hem de tre poängen efter seger mot Viggbyholm i U18 allettan östra herr. 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) slutade lördagens match.

Zach Rohdin tvåmålsskytt för Nyköping

Nyköping tog ledningen efter 4.27, genom Malte Granlund framspelad av Petter Karlsson och Valter Wesley. Viggbyholm kvitterade till 1–1 genom Anton Roos Olsen i början av andra perioden i andra perioden.

Nyköping gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Zach Rohdin och Emil Hernkvist. 16.54 in i tredje perioden slog Zach Rohdin till ännu en gång framspelad av Zsombor Kovacs och ökade ledningen.

Viggbyholm tog hem lagens senaste möte med 7–5 i Stora Hallen.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 november i Hägernäs Ishall.

I nästa match möter Nyköping Vallentuna borta på torsdag 2 oktober 19.40. Viggbyholm möter Boo fredag 3 oktober 19.40 hemma.

Nyköping–Viggbyholm 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (4.27) Malte Granlund (Petter Karlsson, Valter Wesley).

Andra perioden: 1–1 (24.56) Anton Roos Olsen, 2–1 (36.51) Zach Rohdin (Lucas Hellberg), 3–1 (37.59) Emil Hernkvist (Valter Wesley, Petter Karlsson).

Tredje perioden: 4–1 (56.54) Zach Rohdin (Zsombor Kovacs).

Nästa match:

Nyköping: Vallentuna Hockey, borta, 2 oktober

Viggbyholm: Boo HC, hemma, 3 oktober