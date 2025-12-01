Wyatt Johnston tremålskytt i Dallas seger mot Ottawa
- Dallas vann med 6–1 mot Ottawa
- Dallas femte seger på de senaste sex matcherna
- Wyatt Johnston gjorde tre mål för Dallas
Wyatt Johnston stod för ett hattrick när Dallas besegrade Ottawa på hemmaplan med 6–1 (0–0, 3–1, 3–0) i NHL.
Det här innebär att Dallas nu har fyra segrar i följd i NHL.
Jason Robertson gjorde avgörande målet
Första perioden blev mållös.
Efter 1.58 i andra perioden gjorde Dallas 1–0 genom Mavrik Bourque.
Ottawa kvitterade till 1–1 genom Jake Sanderson efter 8.37 av perioden.
Dallas gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Jason Robertson och Wyatt Johnston.
Dallas fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Wyatt Johnston, som gjorde två mål, och Jamie Benn.
Wyatt Johnston gjorde tre mål för Dallas och spelade dessutom fram till ett mål, Mikko Rantanen hade tre assists och Jason Robertson stod för ett mål och två assists.
Dallas har fyra segrar och en förlust och 23–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ottawa har två vinster och tre förluster och 12–17 i målskillnad.
Det här betyder att Dallas är kvar på andra plats i Central division och Ottawa stannar på femte plats, i Atlantic division.
Säsongens första möte lagen emellan vann Dallas Stars med 3–2 efter förlängningsspel .
Dallas möter NY Rangers i nästa match borta onsdag 3 december 01.00. Ottawa möter samma dag Montreal borta.
Dallas–Ottawa 6–1 (0–0, 3–1, 3–0)
NHL, American Airlines Center
Andra perioden: 1–0 (21.58) Mavrik Bourque (Ilja Ljubusjkin), 1–1 (28.37) Jake Sanderson (David Perron, Nick Cousins), 2–1 (29.20) Jason Robertson, 3–1 (35.39) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Jason Robertson).
Tredje perioden: 4–1 (42.54) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Roope Hintz), 5–1 (47.28) Jamie Benn (Mikko Rantanen, Wyatt Johnston), 6–1 (55.42) Wyatt Johnston (Roope Hintz, Jason Robertson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Dallas: 4-1-0
Ottawa: 2-0-3
Nästa match:
Dallas: New York Rangers, borta, 3 december
Ottawa: Montreal Canadiens, borta, 3 december
